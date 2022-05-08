Yaza herkesten önce girdi! Ünlü oyuncu Burcu Özberk'ten peş peşe nefes kesen bikinili pozlar
Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Magazin
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Ünlü oyuncu Burcu Özberk, Türkiye'de henüz havaların tam ısınmamasına rağmen sosyal medya hesabından peş peşe bikinili pozlar paylaşmaya devam ediyor. Özberk'in son pozu da hayranlarından tam not aldı.
Aşk Mantık İntikam dizisinde canlandırdığı Esra Erten karakteriyle milyonlarca hayranının kalbine girmeyi başaran oyuncu Burcu Özberk, havalar henüz tam ısınmamasına rağmen yazı erkenden getirdi.
PEŞ PEŞE PAYLAŞIMLAR YAPIYOR
Özberk, sosyal medya hesabından peş peşe bikinili ve yaz kıyafetleriyle paylaşımda bulunuyor. Özberk'in bu paylaşımları kısa sürede binlerce beğeni alıyor.
SON POZU DA ÇOK BEĞENİLDİ
Özberk, kısa süre önce Instagram hesabından yeni bir poz paylaştı. Özberk'in yeni pozu da hayranlarından tam not aldı.
İşte Burcu Özberk'in paylaştığı fotoğraflar: