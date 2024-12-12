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Yasemin Özilhan bambaşka biri oldu

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Doktorlar dizisinde Ela karakteriyle tanınan Yasemin Özilhan'ın son hali sosyal medyada tartışma yarattı. Evlendikten sonra oyunculuğu bırakan ve lüks yaşantısıyla dikkat çeken Özilhan'ın yüzünün haline "O yanak dolgusu gerçek mi?" yorumları yapıldı.

Doktorlar dizisinde başrol oynayan Yasemin Özilhan'ın son hali yine gündemde. Bir dönemin efsane dizisi Doktorlar'ın Ela'sı olarak hafızalara kazınan Özilhan, lüks yaşantısının dışında görünümüyle de çok konuşuluyor.

2011 yılında İzzet Özilhan ile evlendikten sonra iki kız çocuğu dünyaya getiren ve ekranlardan uzak kalan Yasemin Özilhan her ne kadar tekliflere açık olduğunu söylese de ekranda boy göstermiyor.

Yasemin Özilhan bambaşka biri oldu

ESKİ HALİNDEN ESER YOK

Yasemin Özilhan son olarak katıldığı bir davette dikkat çekti. Haftanın 5 günü spor yapan ve formda fiziğiyle adından söz ettiren Özilhan'ın doğal halinden ise eser kalmadı.

Yasemin Özilhan bambaşka biri oldu

Özilhan yüzündeki dolgularla da dikkat çekti. Bir hayli değişen sosyetenin ünlü ismine yorumlar ise gecikmedi. Yasemin Özilhan'ın son halini görenler "O yanak dolgusu gerçek mi?", "Kendini mahvetmiş" gibi yorumlar yaptı.

Yasemin Özilhan bambaşka biri oldu
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıBursa null:

cirkindi dahada çirkin olmuş :)

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıuLuBeY null:

Kim bu Demet Akbağ mı?

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme1
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Haber Yorumlarıturgay korkmaz:

yok selin ciğerci

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Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAli Gürgen:

cin çarpmış. hatta yetmemiş 2 kere çarpmış...

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıJokerAllame:

orjinali bozmuş garanti kabul edilmez

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
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