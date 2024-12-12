Yasemin Özilhan bambaşka biri oldu

Doktorlar dizisinde başrol oynayan Yasemin Özilhan'ın son hali yine gündemde. Bir dönemin efsane dizisi Doktorlar'ın Ela'sı olarak hafızalara kazınan Özilhan, lüks yaşantısının dışında görünümüyle de çok konuşuluyor.

2011 yılında İzzet Özilhan ile evlendikten sonra iki kız çocuğu dünyaya getiren ve ekranlardan uzak kalan Yasemin Özilhan her ne kadar tekliflere açık olduğunu söylese de ekranda boy göstermiyor.

ESKİ HALİNDEN ESER YOK

Yasemin Özilhan son olarak katıldığı bir davette dikkat çekti. Haftanın 5 günü spor yapan ve formda fiziğiyle adından söz ettiren Özilhan'ın doğal halinden ise eser kalmadı.

Özilhan yüzündeki dolgularla da dikkat çekti. Bir hayli değişen sosyetenin ünlü ismine yorumlar ise gecikmedi. Yasemin Özilhan'ın son halini görenler "O yanak dolgusu gerçek mi?", "Kendini mahvetmiş" gibi yorumlar yaptı.