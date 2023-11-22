Yargı Dizisi 'Telenovela' Ödülünü Aldı

Üç sezondur her bölümüyle izleyicileri ekrana kilitleyen Ay Yapım imzalı dizi Yargı, 51. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'Telenovela' ödülünü aldı. Yargı ekibi ABD dönüşü İstanbul Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı.

Hikayesi ve oyuncu kadrosuyla izleyicileri ekran başına kilitleyen Yargı dizisi başarılarına bir yenisini daha ekledi. New York'ta yapılan 51. Uluslararası Emmy Ödülleri Töreninde dizinin yapımcısı Kerem Çatay, yönetmeni Ali Bilgin, senaristi Sema Ergenekon ile başrol oyuncuları Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz birlikte katıldı. Yargı ekibi, ödül töreninin ardından yurda dönüş yaptı. İstanbul Havalimanı'nda (İGA) coşku ile karşılanan ve gazetecilere açıklamalarda bulunan ekip gururlu olduklarını dile getirdi.

PINAR DENİZ: HEPİMİZ ÇOK HEYECANLIYDIK

Tarif edilemez duygular içinde olduğunu dile getiren Pınar Deniz sözlerine şöyle devam etti:

"En iyi 'Telenovela' ödülünü aldık. Hepimiz çok heyecanlıydık. Ben ilk defa katıldım, tabi ki dizimize çok güveniyordum; çünkü Sema Ergenekon harika bir hikaye yazdı, Ali Bilgin harika bir dünya yarattı. Ben başlarda "Acaba ödülü alır mıyız? "diye düşündüm ve açıkçası alınca ekstra şaşırdım. O yüzden çok mutluyum."

KAAN URGANCIOĞLU: SON SANİYEYE KADAR BİLMİYORDUK

Kaan Urgancıoğlu ise "Gerçekten beklemiyordum, şunu söyleyebilirim ki bizden kazandığımızı çok iyi sakladılar ve biz de son saniyeye kadar bilmiyorduk. Çok mutlu ve gururluyuz" diyerek duygularını ifade etti.

SEMA ERGENEKON: HAYALİMİZ GERÇEK OLDU

Yargı'nın senaristi Sema Ergenekon da "Ben çok mutluyum, çok güzel bir hayaldi ve hayalimiz gerçek oldu. Hepimizin iyi niyeti, enerjisi, inancı, işimize sahip çıkması çok değerliydi ve bize bu ödülü getirdi. O sebeple çok mutluyum" dedi.

ALİ BİLGİN: ÇOK MUTLU VE GURURLUYUM

Dizinin yönetmeni Ali Bilgin ise "Aşırı mutluyum, bir yandan sınır ötesi bir ülkeden ödül almak çok gurur verici, biz ödülü almaya beş kişi gittik ama bu iş ekip işi, çok mutlu ve gururluyum" diyerek herkese teşekkür etti.