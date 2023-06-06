Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncuları aşk mı yaşıyor? İlk ağızdan cevap geldi

Son dönemde beğeniyle takip edilen Yalı Çapkını dizisinin Orhan'ı Emre Altuğ ve Gülgün'ü Gözde Kansu'nun aşk yaşadığı iddia ediliyordu. Kansu, hayatında kimse olmadığını söyleyerek, "Sevgili değiliz. Emre çok sevdiğim bir arkadaşım. Müthiş güzel yalnızım. İşimle aşk yaşıyorum" diye konuştu.

Cuma akşamları yayınlanan ve oyuncuları arasında Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu, Beril Pozam gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını dizisi beğeniyle takip ediliyor. Son dönemde çokça dizideki ikili Emre Altuğ ve Gözde Kansu'nun birlikte olduğu iddiaları ortaya atılmıştı.

"MÜTHİŞ GÜZEL YALNIZIM"

Dizide Gülgün karakterine can veren Gözde Kansu, iddiaları net bir dille yalanlayarak konuya açıklık getirdi. Snob Magazin'in haberine göre "Hayatımda kimse yok" diyen Kansu, "Yok, sevgili değiliz. Emre çok sevdiğim bir arkadaşım. Biz haberlere, 'Demek karı-koca olarak yakışıyoruz' diyerek güldük, eğlendik. Onunla arkadaş olmak muhteşem. Hayatımda kimse yok. Müthiş güzel yalnızım. İşimle aşk yaşıyorum" diye konuştu.