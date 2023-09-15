Ya Çok Seversen'in 11. bölümünden ilk tanıtım yayınlandı
Leyla ile Ateş arasındaki gerilim ev halkını etkilemeye başlıyor. Ilgaz'ın Ateş ve Leyla'nın oyununu fark etmesiyle isyan ediyor. Füsun'un Leyla'ya teklifi ise merakla bekleniyor.
Ya Çok Seversen'in 11'inci bölümünden yayınlanan ilk tanıtımında; Leyla ile Ateş'in arasındaki gerilim gittikçe büyüyüp ev halkını da etkilemeye başlamıştır.
Tanıtımda Ilgaz'ın Ateş ve Leyla'nın arasındaki oyununu fark edip isyan ettiği anlar dikkat çekerken, Füsun'un Leyla'ya bulunduğu teklifle nelerin değişeceği şimdiden merakla bekleniyor.
Kaynak: Magazinkolik / Magazin