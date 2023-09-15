Ya Çok Seversen'in 11. bölümünden ilk tanıtım yayınlandı

Leyla ile Ateş arasındaki gerilim ev halkını etkilemeye başlıyor. Ilgaz'ın Ateş ve Leyla'nın oyununu fark etmesiyle isyan ediyor. Füsun'un Leyla'ya teklifi ise merakla bekleniyor.