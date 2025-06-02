Uzak Şehir'in Sezon Finali Nefes Kesecek

KANAL D'nin reyting rekorları kıran dizisi 'Uzak Şehir', nefes kesecek sezon finaliyle ekrana gelecek. Heyecan, aksiyon, sırlar ve imkansız aşklarla dolu bir sezonu geride bırakan 'Uzak Şehir'in yeni tanıtımında tansiyon yükseliyor. Mine'nin Sadakat'i tehdit etmesi gerilimi artırırken Cihan'ın Alya'ya sevgi dolu sözleri dikkat çekiyor.

YENİ BİR İNTİKAM SAVAŞI MI BAŞLAYACAK

Seyircinin sabırsızlıkla beklediği sezon finali bu akşam ekrana gelecek. Tanıtımda, Mine'nin, Boran'ın babasının Ecmel olduğunu öğrenmesi üzerine bu gerçeği saklamak için Sadakat'i "Alya bu konaktan gidecek" diyerek tehdit etmesi gerilimi yükseltiyor. Ecmel'in hapisten çıkıp konağa gelişi tansiyonu artırırken Demir'in "Mezara yollayacağım onu" sözleri yeni bir intikam savaşının sinyalini veriyor. Öte yandan Cihan'ın "Nare'ye söyle, evlenmesin" sözlerinin sebebi merak uyandırırken tanıtımın sonunda Alya'nın "Cihan, bitti…" sözlerine karşılık Cihan'ın "Sen benim yanımda ol, ben dünyayı karşıma alırım Alya" sözleri duygusal anların sinyallerini veriyor.

GÜÇLÜ KADRO

Gülizar Irmak'ın senaryosunu yazdığı, Ahmet Katıksız'ın yönetmenliğini yaptığı 'Uzak Şehir'in Oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Mine Kılıç, Dilin Döğer, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Mehmet Polat, Barış Yalçın, Burak Şafak, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer yer alıyor.

'Uzak Şehir' bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de.