Ünlü spiker Reha Muhtar oğluna kavuştu, ortaya çıkan görüntüler izleyenler duygulandırdı

Eski eşi Deniz Uğur ile çocuklarının velayeti konusunda sorun yaşayan ünlü gazeteci ve spiker Reha Muhtar, oğlu Poyraz Muhtar'ı annesinin evinden aldı. İkilinin kavuşma anları, Seren Serengil'in objektiflerine yansıdı.

Oyuncu Deniz Uğur, eski eşi, ünlü sunucu Reha Muhtar'ın 13 yaşındaki kızına şiddet uyguladığını iddia etmişti. Uğur, kızının Muhtar'dan şiddet gördüğünü ve darp raporu aldığını açıklamıştı.

MAHKEME UZAKLAŞTIRMA VERDİ

Geçtiğimiz günlerde görülen geçici velayet davası kapsamında Reha Muhtar'a 2 ay süre ile kızı Mina Muhtar'a yaklaşmama cezası verildi. Karara uymaması durumunda ise hapis cezası uygulanacağı belirtildi.

OĞLUNU ANNESİNDEN ALDI

Reha Muhtar, velayeti kendisinde olan oğlu Poyraz Muhtar'ın mahkemeden sonra Deniz Uğur tarafından eve götürülmesine tepki göstererek, hukuksuz bir durum olduğunu dile getirmişti. Polisleri de alarak Deniz Uğur'un evine giden Muhtar, oğluna kavuştu.

O ANLARI SEREN SERENGİL KAYDETTİ

Ünlü gazetecinin oğlu ile sarıldığı anlar ise Seren Serengil'in kamerasına yansıdı. Serengil, "İşte baba ve oğlun kavuşma anı" ifadelerini kullandı.