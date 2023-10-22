Ünlü şarkıcı Nazan Öncel hastaneye kaldırıldı

Ünlü şarkıcı Nazan Öncel konser sonrası rahatsızlandı. Serum aldığı anları yayınlayan Öncel "Her konser sonrası yolum buraya düşüyor. Ateş kusma falan hepsi var" notunu düştü. Ünlü şarkıcıya geçmiş olsun mesajları yağdı.

Türk müziğinin efsane sanatçısı Nazan Öncel hastaneye kaldırıldı. Serum aldığı anları paylaşan Öncel "Her konser sonrası yolum buraya düşüyor. Ateş kusma falan hepsi var" notunu düştü.

"HER KONSER SONRASI YOLUM BURAYA DÜŞÜYOR"

Geçtiğimiz aylarda hastaneye kaldırılan Nazan Öncel yeniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Ünlü isme hemen serum tedavisi uygulanırken durumunun iyi olduğu öğrenildi. Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Öncel "Her konser sonrası yolum buraya düşüyor. Ateş kusma falan hepsi var. Canım arkadaşım Nükhet Duru nazar var diyor kurşun döktürelim diyor" dedi. Ünlü isme başta Sezen Aksu, Nükhet Duru gibi sanatçı dostları geçmiş olsun mesajı yolladılar.