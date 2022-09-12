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Ünlü şarkıcı Mengüç: 'Milletin ağzına sakız olacağız'

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Ünlü şarkıcı Mengüç: 'Milletin ağzına sakız olacağız'

Ünlü şarkıcı Tarık Mengüç, önceki akşam iş kadını Emine Genç tarafından verilen yemeğe katıldı.

Ünlü şarkıcı Tarık Mengüç, önceki akşam iş kadını Emine Genç tarafından verilen yemeğe katıldı. Gecede, sürpriz bir sakız reklamı teklifi aldığını ifade eden ünlü sanatçı Tarık Mengüç "Milletin ağzına sakız olacağız" diyerek güldürdü.

Düzenlenen yemeğe Genç'in yakın dostu ünlü şarkıcı Tarık Mengüç, iş adamı Suat Çiçek, Yusuf Çiçek katıldı. Ünlü şarkıcı Mengüç yemekte sürpriz bir teklif aldığını ifade ederek sakız reklamında oynayacağını ve reklam filmi için özel şarkı yapacağını söyledi. Konser takviminin yoğun olduğunu ifade eden şarkıcı, önümüzdeki günlerde reklam filmi için kamera karşısına geçeceğini belirtirken alacağı ücreti açıkladı. Ünlü şarkıcı Tarık Mengüç, "Milletin ağzına sakız olacağız " diyerek de güldürdü.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin

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