Ünlü şarkıcı İran'dan mahsur kaldı: Lütfen dualarınızı esirgemeyin

Ünlü şarkıcı İran'dan mahsur kaldı: Lütfen dualarınızı esirgemeyin
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Orta Doğu'yu yangın yerine çeviren savaş 3. günde devam ederken 2 yıl önce voleybolcu Mehdi Karimi ile evlenen ünlü şarkıcı Lara, aile ziyareti için İran'dan mahsur kaldı. Takipçilerine seslenerek yardım isteyen Lara "Ne telefonumuz çalışıyor, ne internete girebiliyoruz. Lütfen dualarınızı esirgemeyin. Allah'ım onurlu İran halkının yanında olsun" dedi.

İsrail ile İran arasındaki gerilim her geçen gün artarken "Katmer Katmer" ve "Allah Versin" gibi şarkılarıyla tanınan ünlü şarkıcı Lara'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

İRAN'DA MAHSUR KALDI

Kısa süre önce eşiyle birlikte İran'a giden Lara, bölgede mahsur kalırken takipçilerine seslenerek yardım talep etti. Lara, Instagram hikayesinde şu ifadeleri paylaştı;

"İran'dayım, burada durum çok kritik. Çok zor girdim sosyal medyaya. Ne telefonumuz çalışıyor, ne internete girebiliyoruz. Lütfen dualarınızı esirgemeyin. Allah'ım onurlu İran halkının yanında olsun."

Ünlü şarkıcı İran'dan mahsur kaldı: Lütfen dualarınızı esirgemeyin

YORUM YAĞDI

2023 yılında İranlı voleybolcu Mehdi Karimi ile evlenen Lara'nın bu paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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