DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre ünlü sanatçı Nazan Öncel eski sağlığına kavuştu.

Yüksek tansiyon yüzünden sigarayı bırakmak zorunda kalan ünlü sanatçı ara verdiği konserlere başlayacağının duyurusunu yaptı.

Öncel " Sağlık gibisi yok; çok şükür atlattık. Arayan soran, çiçek yollayan dostlara bin teşekkür ederim. Hep beraber iyi olalım; fazlasında gözümüz yok eksilmeyelim yeter. Müjdeler olsun konser hazırlıkları bile başladı" dedi.