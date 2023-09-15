Ünlü Sanatçı Nazan Öncel Eski Sağlığına Kavuştu
Yüksek tansiyon nedeniyle sigarayı bırakmak zorunda kalan ünlü sanatçı Nazan Öncel, ara verdiği konserlere başlama kararı aldı. Öncel, sağlığına kavuştuğunu ve konser hazırlıklarının başladığını duyurdu.
DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre ünlü sanatçı Nazan Öncel eski sağlığına kavuştu.
Yüksek tansiyon yüzünden sigarayı bırakmak zorunda kalan ünlü sanatçı ara verdiği konserlere başlayacağının duyurusunu yaptı.
Öncel " Sağlık gibisi yok; çok şükür atlattık. Arayan soran, çiçek yollayan dostlara bin teşekkür ederim. Hep beraber iyi olalım; fazlasında gözümüz yok eksilmeyelim yeter. Müjdeler olsun konser hazırlıkları bile başladı" dedi.
Kaynak: Magazinkolik / Magazin