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Ünlü oyuncu Songül Öden, ilk bebeğini kucağına aldı

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Başarılı oyuncu Songül Öden, ilk bebeğini dünyaya getirdi. Öden ve eşi Arman Bıçakçı, kızlarına Sone Larin adını verdi.

Sayısız projede yer alan ve performansıyla adından söz ettiren Songül Öden, 2020 yılında Arman Bıçakçı ile nikah masasına oturdu. Hamilelik heyecanı yaşayan Öden, bugün ilk bebeğini kucağına aldı.

ANNE VE BEBEĞİN DURUMU İYİ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Songül Öden bugün İstanbul'daki özel bir hastanede doğum yaptı. Öden ve Arman Bıçakçı çifti, kızlarına Sone Larin adını verdi. Doğumun başarılı gerçekleştiği ve anne ile kızının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde bir mekan çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Songül Öden, hamilelik süreciyle ilgili "Hamilelik güzel geçiyor. Mide bulantısı ve reflü dışında tabii ki. Hamilelik sürecinde eşimi de hiç zorlamadım, sadece bir kere karpuz istemiştim. Ona aşerdim yani. Herkes ister. Ne var bunda" demişti.

Ünlü oyuncu Songül Öden, ilk bebeğini kucağına aldı

Ünlü oyuncu Songül Öden, ilk bebeğini kucağına aldı

Ünlü oyuncu Songül Öden, ilk bebeğini kucağına aldı

Ünlü oyuncu Songül Öden, ilk bebeğini kucağına aldı

Ecem Altan
Ecem Altan
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