Ünlü Oyuncu Sessiz Sedasız Nişanlandı
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Bir Demet Tiyatro, Çukur, Ulan İstanbul, Zümdürüanka ve Kalbim Ege'de Kaldı gibi projelerden tanıdığımız Serhat Özcan, 5 yıldır birlikte olduğu avukat Deniz İpek ile nişanlanarak, evlilik yolunda ilk adımı attı. İşte ilk kareler...
İSTANBUL (Snob Magazin) - "Bir Demet Tiyatro"da canlandırdığı 'Tirbuşon' karakteriyle şöhrete kavuşan tiyatro ve dizi oyuncusu Serhat Özcan, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 10 yıl önce tanıştığı Deniz İpek ile ilişkisini nişanlanarak taçlandırdı.
Özcan, "Birkaç yıldır bu anı bekliyorduk. Ben çok mutluyum. 10 yıldır tanışıyoruz. Yaklaşık 5 yıldır da sevgiliyiz. Artık Ayvalık'ın damadı olmak üzereyim. Bu da benim için ayrı bir gurur." şeklinde konuştu.
DÜĞÜN İÇİN GERİ SAYIMA GEÇTİLER
Serhat Özcan'ın nişanlısı Deniz İpek de çok mutlu olduğunu ve önümüzdeki Haziran ayında ise nikah kıyacaklarının müjdesini verdi. Serhat Özcan'ın kendisi gibi oyuncu olan kardeşi Reha Özcan da ağabeyini bu mutlu gününde yalnız bırakmadı.
"BENİM İÇİN BÜYÜK BİR KEYİF"
Reha Özcan da, "57 yıllık kardeşim. Onu ilk defa bu kadar mutlu görüyorum. Onun mutluluğuna tanık olmak, mutluluğu için bir şeyler yapabilmek benim için gerçekten çok büyük bir keyif" ifadelerini kullandı.
SERHAT ÖZCAN KİMDİR?
8 Ağustos 1961 tarihinde Sinop da doğmuştur. Tam adı Serhat Süha Özcan'dır. Babası astsubaydır. 4 kardeşi vardır. Gemlik lisesinden 1979 yılında mezun oldu. 1984 yılında İstanbul Belediye Konservatuarında okurken askere alındı.
Serhat Özcan, tiyatro hayatına 1978 yılında amatör olarak Balıkesir HalkEğitim'in tiyatro kurslarında başladı. Y.K.Bank Çocuk Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu, Ferhan Şensoy'un Nöbetçi Tiyatro'su, İstanbul Belediye Konservatuarı derken 1995 yılında Beşiktaş Kültür Merkezi tiyatrolarında çalıştı. 1995 - 2001 yılları arasında "Bir Demet Tiyatro" adlı dizide (Berkant (Tribüşon)/Midyat) rolünü canlandırırken; Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ,Olgun Şimşek, Birsu Demir, Zerrin Sümer, Erdal Tosun, Deniz Özerman, Altan Erkekli, Volkan Saraçoğlu, Şebnem Sönmez, Sinan Bengier, Neslihan Yeldan, Özge Özberk, Ayberk Atilla, Caner Alkaya, Pelin Körmükçü, Settar Tanrıöğen, Engin Günaydın, Binnur Kaya, Ersin Korkut ile birlikte rol aldı.
2004-2007 yılları arasında yönetmenliğini Serdar Akar'ın yaptığı "Cennet Mahallesi" adlı dizide Müjdat Gezen, Melek Baykal, Özkan Uğur, Alişan,Çağla Şikel, Zeki Alasya, Aylin Kabasakal, Buket Dereoğlu, Levent Tülek,Ümit Yesin, Şeyla Halis, Erol Günaydın, Ayten Erman, Selin Altay, Serhan Arslan, Zihni Göktay, Sümer Tilmaç ile birlikte rol aldı.
Yayla Sanat Merkezi'nde kendi yazdığı "Sustuklarımı Biriktirdim" adlı tek kişilik komedi oyununu sahneledi. Oyunuyla aynı adı taşıyan bir kitap yazdı. Serhat Özcan, kendisinin yazıp oynadığı tek kişilik gösteri "Son Kişot" adlı oyununu senelerce sahneledi.
Serhat Özcan'ın Oynadığı Diziler
Zümrüdüanka / Rüstem / 2020
Çukur / Uluç Reis / 2019
Kalbim Ege'de Kaldı / Ali Kürük / 2015
Ulan İstanbul / Talip Bey / 2014
Bana Artık Hicran de / 2014
Altındağlı / 2013
Sana Bir Sır Vereceğim / Kemal / 2013
Öyle Bir Geçer Zaman ki / 2013
Suskunlar / 2012
2 Yaka Bir İsmail / 2012
Tövbeler Tövbesi / Gültekin Kama / 2011
Çakıl Taşları / Melih / 2010
Yahşi Cazibe / Medeni / 2010
Zoraki Başkan / Ragıp / 2009
Dedektif Biraderler / Atilla Birgen / 2008
Benim Annem Bir Melek / Tankut / 2008
Gönül Salıncağı / 2007
Bir Demet Tiyatro / Tirbuşon/Berkant/Midyat / 2006
Cennet Mahallesi / Selim Erdağı / 2004
Sevdim Seni Bir Kere / 2003
Lise Defteri / Sefa / 2003
Pembe Patikler / Nasip / 2002
Güneş Yanıkları / Akif / 2000
Bir Demet Tiyatro / Tirbuşon/Berkant/Midyat / 1995
Süper Baba / Zabıta Vahdettin / 1993
Serhat Özcan'ın Oynadığı Filmler
Öteki İhtimal / 2020
İhtiyar Kurtlar / 2020
Dönerse Senindir / 2016
Eski Sevgiliyi Unutmanın 10 Yolu / 2015
Çalsın Sazlar / 2014
Seni Seviyorum Adamım / Nuri / 2014
Rüzgarla Bir / 2014
Bizum Hoca / 2014
Benimle Oynar mısın? / 2013
Kanal-İ-zasyon / Atilla Abi / 2009
Pamuk Prenses 2 / Mümtaz / 2005
Vizontele / Engin / 2000
Davacı / 1986