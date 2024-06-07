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Ünlü oyuncu Burcu Kara, beyin ameliyatı oldu

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Ünlü oyuncu Burcu Kara, beyin ameliyatı oldu. Hastane odasından sevenlerine seslenen oyuncu, "Uzun zamandır kafamda benimle yaşayan bir arkadaştan kurtuldum" dedi.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde Seval rolünü oynayan Burcu Kara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda beyin ameliyatı olduğunu söyledi.

"KAFAMDAKİ ŞEY BÜYÜMEYE VE BİZİ DÜŞÜNDÜRMEYE BAŞLAMIŞTI"

Instagram hesabından hastane odasından oje sürdüğü anları yayınlayan Burcu Kara, gelen mesajların ardından açıklama yaptı. Ameliyat olduğunu duyuran ünlü isim, paylaşımda şu ifadeleri kullandı: Tabii hastane önlüğüyle fotoğraf koyarsan sonrasını göze almalısın. E hayat hep iyi, güzel ve sağlıklı anlardan ibaret değil, her şey insanlar için değil mi?Ben de olduğu gibi biriyim zaten alışıksınız filtresiz hallerime. Uzun zamandır kafamda benimle yaşayan bir arkadaştan kurtuldum dün. Son bir yılda çok büyümeye ve bizi düşündürmeye başlamıştı. Alınmasına karar verildi ama riskleri vardı. Baya araştırdık, konuştuk, görüştük hocalarla. Sonra üşenmedik Ankara'ya geldik ve Hakan hocayı bulduk. Tavır hayatta her şeydir benim için. Bir lafı yüzünden, doğumuma iki gün kala doktorunu değiştirmiş insanım ben. Şu anda da iyi ki böyle bir karar vermişim. Konuştuğumuz tüm riskleri atlattık beraber. Kendisine, ekibine ve tüm hastane çalışanlarına büyük saygı ve teşekkürlerimle. Arayan, soran, yazan tüm sevdiklerime de teşekkür edip cevap vermiş olayım. Hepimize sağlıklı bir ömür dilerim."

Ünlü oyuncu Burcu Kara, beyin ameliyatı oldu

Ünlü oyuncu Burcu Kara, beyin ameliyatı oldu

Haberler.com / Bilal Ceran - Magazin

Burcu Kara Ameliyat Kara Televizyon Magazin Haberler

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