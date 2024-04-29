Ünlü Oyuncu Bora Ayanoğlu Yüz Felci Geçirdi

DurakMedya'da yer alan habere göre hastalığı hakkında bilgi veren ünlü oyuncu ve müzisyen Bora Ayanoğlu yüz felci geçirdiğini söyledi.

Kontrol amaçlı hastaneye gittiğini belirten Ayanoğlu "Sevgili dostlar, biraz önce oğlumla birlikte hastaneye geldim değerli doktorlarım "fasiyal paralizi" teşhisi ile tedavime başladılar. Bu sebeple Şarkıların hikayesine kısa bir süre ara vermek zorunda kalıyorum. Yüzüm tekrar sizinle buluşmama izin verdiğinde hızla şarkıların hikayesi serisine devam edeceğim. Sevgilerimle" dedi.

Fabrika Kızı", "Yunus", "Güller ve Dudaklar", "Adım Kadın" "O Yaz" gibi önemli yapıtların bestecisi Bora Ayanoğlu, Cüneyt Arkın ile oynadığı bir çok tarihi filmde "Fatih Sultan Mehmet'i" 7 kere oynamıştı.