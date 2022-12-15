Türkiye onu 'Yalçın abi' diye tanıdı! Yıllardır ortada olmayan ünlü sunucun son hali inanılmaz

25 yıl boyunca çalıştığı Flash TV'de birbirinden ilginç konularla izleyici karşısına çıkan ve "Yalçın Abi" olarak hafızalara kazınan ünlü gazeteci Yalçın Çakır, yıllardan bu yana gözlerden uzak bir hayat yaşıyor. Çakır'ın son hali takipçilerini şaşkına çevirdi.

Türkiye'de reality şov programlarının ünlü sunucularından biri olan Yalçın Çakır'ın son hali hayli merak ediliyor. Yıllar aradan sonra yeniden gündem olan ünlü ismin son haline kimse inanamadı. Çakır'ın hayli yaşlandığı görüldü.

HAYLİ KİLO ALMIŞ

Flash TV ekranlarında izleyiciyle buluşan programı ile sık sık sosyal medyada gündem olan Yalçın Çakır, şimdilerde gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Bir dönemin en popüler isimlerinden olan Yalçın Çakır'ın son halini görenlerin ağzı açık kaldı. Yalçın Çakır'ın aldığı kilolar, beyazlayan ve dökülen saçları dikkat çekti.

2018'DE TELEVİZYONU BIRAKTI

2013 yılının Eylül ayından 2017'nin Ocak ayına kadar Flash TV'de ana haber bülteni sunan ve sonrasında 25 yıldır çalıştığı Flash TV'den ayrılarak, kayıpların arandığı ve faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmaya çalışıldığı bir reality programı için Beyaz TV ile anlaşan ve 27 Şubat 2017'de Beyaz TV'de Yalçın Abi adlı reality programına başlayan ancak 3 ay sonra kanaldan ayrılarak Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Gümüşlük beldesine yerleşen ünlü televizyoncu, 2018 yılında kendi sitesini kurdu.

İşte Çakır'ın son hali: