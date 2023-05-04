Teoman... BİR FERİDUN DÜZAĞAÇ KLASİĞİNİ YORUMLADI!

Türk Rock müziğinin kilometre taşlarından Feridun Düzağaç’ın şarkıları bambaşka yorumlarla müzikseverler ile buluşacak. Feridun Düzağaç’ın dillere dolanmış en sevilen şarkıları birbirinden başarılı sanatçının yorumuyla “Coverbank” albümünde buluşuyor.

Hafızalara kazınan Feridun Düzağaç şarkıları müzik dünyasının önde gelen birçok sanatçısı tarafından yorumlandı. Müzikseverler; sürpriz isimlerin yer aldığı "Coverbank" albümünde Feridun Düzağaç'ın şarkılarını bu sefer bambaşka bir yorum ile dinleyecek.

Bu çok özel albümün ilk şarkısı Teoman yorumuyla yayınlanıyor. Teoman "Coverbank" albümü için Feridun Düzağaç'ın klasikleşen şarkısı "Alev Alev"i yorumladı. Sözü ve bestesi Feridun Düzağaç imzalı olan "Alev Alev" şarkısının düzenlemesini Safa Hendem (Ses Sanayii) üstlendi.