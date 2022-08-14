Haber : Tatili Devam Ediyor! Yeni Bikinili Pozunu Paylaştı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tatili Devam Ediyor! Yeni Bikinili Pozunu Paylaştı

 - Güncelleme:
Tatili Devam Ediyor! Yeni Bikinili Pozunu Paylaştı

Cansu Dere şu sıralar sezonun yorgunluğunu tatilde atıyor. Oyuncu, son olarak Instagram hesabından bikinili bir fotoğrafını paylaştı.

Sadakatsiz dizisinde başrol alan Cansu Dere sosyal medyayı salladı. Sadakatsiz'de Asya rolüyle izleyici karşısına çıkan Cansu Dere, yapımın final yapmasının ardından soluğu tatilde almıştı. Yaz tatiline hız kesmeden devam eden ünlü oyuncu, bikinili paylaşımlarıyla adından söz ettirdi.

Dere, bikinisi ile verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınladı. Fit haliyle dikkat çeken ünlü oyuncuya beğeni ve yorum yağdı.

Snob Magazin / Magazin

Cansu Dere Instagram Asya Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.
title