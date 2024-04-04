Taş Kağıt Makas dizisine damga vuran Eylem Tok göndermesi

Başrollerinde Serra Arıtürk, Ekin Koç, Ozan Güven, Hande Ataizi, Burak Yörük ve Hüseyin Avni Danyal'ın paylaştığı Kanal D'nin yeni dizisi Taş Kağıt Makas'ın 6. bölümünde yaptığı kazada bir insanın ölümüne mal olan 17 yaşındaki ehliyetsiz oğlunu kaçıran yazar Eylem Tok'a gönderme yapıldı.

KAZA YAPAN OĞLUNU KAÇIRMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDILAR

Dizide Yeliz Akkaya'nın oynadığı Meryem'in 17 yaşındaki ehliyetsiz oğlu Furkan, annesinden aldığı araçla akşam gezemeye çıkıyor. Lüks araçla hız yapan Furkan, kuryeye çarparak ölümüne neden oluyor. Oğlunun aramasıyla kazayı öğrenen Meryem, aldığı yardımla suçu şoförünün üzerine atıyor. Şoför hakim karşısına çıkarken mağdur ailenin avukatı Umut, yaşanan gerçekleri ortaya çıkarıyor. Meryem ile oğlu yurt dışına kaçmaya çalışırken polisler tarafından kıskıvrak yakalanıyor.

"BEBE ARABAYI ALIP GAZLADI, GARİBAN KURYEYE ÇARPTI"

Avukat Harun, "Bir anne ve baba, 17 yaşında bir çocuğa niye araba verir? Gece bebe arabayı alıp gazladı, gariban bir kuryeye çarptı. Sonra siz de bütün hikayeyi şoförün üzerine yazdınız" diyerek tepki gösteriyor.

"BİR AİLE HEM KENDİ ÇOCUĞUNUN HEM DE DİĞERLERİNİN HAYATINI NASIL HİÇE SAYAR?"

Umut ise yaşanan duruma sessiz kalamayarak "Bu davayla ilgili her şeyi anladım ama bir şeyi anlamakta güçlük çekiyorum. Nasıl olur da bir anne ve baba 17 yaşındaki ehliyetsiz çocuğuna araba verir? Hem kendi çocuğunun hem de diğerlerinin hayatını hiçe sayar. 'Ana yüreği' diyen insanlar var onları da anlamakta güçlük çekiyorum. Nasıl olur da karışı tarafın annesini ve onun acısını düşünemiyorlar" dedi.

EYLEM TOK OLAYI NEDİR?

Eyüpsultan'da, 1 Mart'ta kullandığı arabayla yol kenarındaki ATV tipi araçlara çarparak Oğuz Murat Aci'nin ölümüne, İ.G, T.A, S.K. ve H.T'nin yaralanmasına neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C. ile annesi Eylem Tok kaza sonrası İstanbul Havalimanı'ndan Mısır'a kaçmış, ardından ise Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmişlerdi.

AMERİKA'DA GÖRÜNTÜLENDİLER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sürücü T.C. ve annesi yazar Eylem Tok hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Ardından, zanlıların hem diplomatik yollardan hem de Interpol vasıtasıyla Türkiye'ye iadeleri istenmişti. Türkiye'ye getirilmeleri istenen anne ve oğlu ise Amerika'da keyifleri yerinde görüntülenmişti.