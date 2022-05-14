Survivor Panorama İzleyicileri Şokta! Ortaya Çıktı - Haberler

Survivor programına birden fazla kez katılan Hakan Hatipoğlu, bir süredir TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor Panorama programında yorumculuk yapıyor.

'Var mısın Yok musun?' programında tanıştığı Gizem Hatipoğlu ile 11 yıllık evliliğine devam eden Hakan Hatipoğlu'nun kız kardeşi görenleri şaşırttı.

Hakan Hatipoğlu'nun Zeynep Hatipoğlu adında bir kız kardeşi bulunuyor.

Sporcu olan Zeynep Hatipoğlu, Hakan Hatipoğlu'na benzerliğiyle dikkat çekti.

HAKAN HATİPOĞLU KİMDİR?

Hakan Hatipoğlu 28 Kasım 1979 yılında Çanakkale'de doğdu. Hatipoğlu Milli Türk sutopu oyuncusu ve sunucudur.

Işık Üniversitesi İşletme Bölümü, Marmara Üniversitesi Yüksek Lisans İşletme Bölümü'nde eğitimini almıştır. 2010 yılında Survivor Kızlar - Erkekler yarışmasına katılmıştır. 2011 yılında kendisi gibi Var Mısın Yok Musun ve Survivor yarışmacısı Gizem Akın ile evlenmiştir. 2015'te ise Survivor All Star'da yarıştı. Adada 17 hafta 124 gün kaldıktan sonra yarışmada 6. olmuştur. 2018 yılında yeniden Survivor yarışmasına katılmıştır. Kazandığı ödül ile Türkiye'ye gelişinde eşi Gizem'in hamile olduğunu kameralar karşısında öğrenmiştir. 2019 yılında doğan kızlarına Lila adını vermişlerdir.

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