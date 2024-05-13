Survivor All Star'a veda eden isim Sercan Yıldırım oldu

İlgiyle izlenen yarışma programında bir kaç gün önce haftalık takım düzenine geçildi. Bu düzende, Merve'nin kurduğu kırmızı takım ile Damla'nın kurduğu mavi takım yarıştı. İlk iki dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takımda eleme adayları Sercan ve Yunus Emre oldu. Mavi takım son dokunulmazlık oyununu kaybederken Aleyna ve en düşük puan yüzdesine sahip Atakan elemede aday gösterildi. Düelloda Yunus Emre 5-4 skorla ve Atakan 5-0 skorla galip gelen taraf oldu.

ELENEN SERCAN YILDIRIM OLDU

Son turda Aleyna ve Sercan kıyasıya yarıştı. Yarış sonunda kaybeden taraf 5-1 skorla

Sercan oldu. Adaya göz yaşlarıyla vedan eden Sercan Yıldırım, "Bu sene Survivor benden ne istediyse, vermeye çalıştım açıkçası. Üzgünüm ama bir o kadar da haklı gururum var. O yüzden başımı eğip değil de, dik bir şekilde gitmeyi tercih edeceğim" dedi.

Adaya veda eden Yıldırım sözlerini; "Kimi kırdıysam, üzdüysem kusura bakmasın. Gerçekten de rekabeti sağlamak için belki bağırdım, belki itirazlarım o yüzdendi. O rekabet olmasa buranın anlamı da olmazdı. O yüzden herkese kusura bakma diyorum. Çok fazla da söyleyecek bir şey yok. Beni bekleyen ailem, arkadaşlarım, sporcularım var. Onları çok özledim. Hakkınızı helal edin" diye noktaladı.