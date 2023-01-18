Survivor 2023'te adaya ilk veda eden isim belli oldu. Dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımında yapılan ada konseyinde seçilen Berdan Mardini, Ümit Erdim, Kürşat Jaun ve Seçkin Piriler arasında adaya veda eden isim oyuncu Ümit Erdim oldu.

Bir hafta önce yayın hayatına başlayan Survivor 2023, dün akşam eleme bölümüyle ekrana geldi. Dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımında Berdan Mardini, Ümit Erdim, Kürşat Juan ve Seçkin Piriler olmuştu. Salı günü yapılan konseyde yarışmacılar için oylama başlatıldı.

İLK ELENEN İSİM ÜMİT ERDİM OLDU

Yapılan oylama sonunda Ümit Erdim diğer üç adaydan daha az SMS oyu alarak adaya veda eden isim oldu. Ümit Erdim Survivor 2023'ün ilk elenen ismi oldu. Elendiği için büyük bir şaşkınlık yaşayan Erdim, "Gidiyorum, takımıma inanıyorum. Mücadeleye devam edecekler. Survivor 2023'ün şampiyonu kırmızı takımdan çıkacak. Teşekkür ederim" dedi.

ACUN ILICALI: ERKEN BİR VEDA OLDU

Acun Ilıcalı ise "Gerçekten erken bir veda oldu. Benim beklentim daha uzun süre birlikte olmaktan yanaydı. Seyircilerimizin verdiği bir karar bu. Bize sana teşekkür etmek düşüyor. Çok güzel bir kariyerin ve umarım daha güzel halkalar eklersin.