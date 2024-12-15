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Süperstar ile süper gece!

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Süperstar Ajda Pekkan, aylardır beklenen İstanbul konseri için dün gece İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Salonu'nda sahnedeydi.

Süperstar Ajda Pekkan, aylardır beklenen İstanbul konseri için dün gece İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Salonu'nda sahnedeydi.

Süperstar ile süper gece!

Bayhan Müzik organizasyonuyla gerçekleşen gecede Süper Star'ı dinlemeye gelen müzikseverler uzun kuyruklar oluşturdu.

Süperstar ile süper gece!

DEV PARTİ GİBİ KONSER

Konserin açılışını, unutulmaz klasiklerden biri olan "Spente Le Stelle" ile yapan Pekkan, "2024 yılının sonlarına doğru yaklaşırken sizlerle burada buluşmaktan çok mutluyum. 2025 yılı hepimize sağlık, mutluluk ve en güzel günleri nasip etsin inşallah. Bütün şarkıları hep beraber söyleyelim, sadece benim şarkılarım değil hepimizin şarkıları bunlar." diyerek seyircisini selamladı. İki saat aralıksız sahnede kalan sanatçı binlerce İstanbullu'ya şarkılarıyla unutulmaz bir gece geçirdi.

Süperstar ile süper gece!

Süperstar ile süper gece!

Süperstar ile süper gece!

Süperstar ile süper gece!

Süperstar ile süper gece!

Süperstar ile süper gece!

Süperstar ile süper gece!
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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