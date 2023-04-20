Son Dakika: Aşk-ı Memnu'nun Süleyman Efendisi Rana Cabbar hayatını kaybetti

Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Süleyman Efendi karakteriyle tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isim haline gelen Rana Cabbar, 78 yaşında hayatını kaybetti.

"DERİN ÜZÜNTÜ İÇİNDEYİZ"

Sanatçının vefatını açıklayan Sökmen Menajerlik, "Değerli oyuncumuz Rana Cabbar'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz" mesajını yayımladı.

RANA CABBAR KİMDİR?

Rana Cabbar, 1945 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Ankara Sanat Tiyatrosu'nun kuruluş çalışmalarında bulunan Rana Cabbar, 1964 yılında Güner Sümer'in yönettiği "Ayak Bacak Fabrikası" adlı tiyatro oyunuyla sanat hayatına başladı. Uğur Mumcu'nun yazdığı "Sakıncalı Piyade" oyunundaki, "sakıncalı" rolünü ilk oynayan aktördür.

Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra 1982 yılından itibaren birçok film ve dizide de rol alan Rana Cabbar, ilk sinema filmini Hakkari'de Bir Mevsim" isimli film ile birlikte gerçekleştirdi. Genco Erkal, S¸erif Sezer, Erkan Yücel, Macit Koper, Rana Cabbar'ın oynadığı film 1984 yılında 33. Berlin Film Festivali'nde ve 2. Akdeniz Kültürleri Film Festivali'nde ödüller aldı.

Adem ile Havva, 72. Koğuş, Yer Demir Gök Bakır, Can Şenliği, Şahmaran, Akrebin Yolculuğu, Beyaz Gelincik, Yaprak Dökümü, Kabadayı, Kara Duvak, Pars Narkoterör, Aşk-ı Memnu, Kollama, Büyük Oyun, Hayat Devam Ediyor, 2 Yaka Bir İsmail, Benim İçin Üzülme, O Hayat Benim, Çarşı Pazar, Elma Kokusu, Vezir Parmağı, Kadın ve Hercai gibi yapımlarda rol alan Rana Cabbar, son olarak Baraj dizisinde Kemal karakterine hayat vermişti.