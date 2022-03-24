Sezen Aksu 'aldatıldık' Şarkısını Kime Söyledi? Ferzan Özpetek Açıkladı

Cuma günü seyirci ile buluşan Ferzan Özpetek'in "Şans Tanrıçası", oyunculuklar, görsellik ve güldürürken ağlatan sıcacık bir aile filmi olmasının yanında, Sezen Aksu'nun seslendirdiği "Aldatıldık" şarkısıyla da büyük beğeni topladı.

Söz ve müziği Sezen Aksu'ya ait olan ve daha önce Rengin'den dinlediğimiz şarkıyı, Sezen Aksu stüdyoya girerek film için özel olarak seslendirdi.

Sezen Aksu ile dostluklarının geçmişe dayandığını söyleyen ve filmlerinde mutlaka Sezen Aksu şarkısına yer vermek istediğini belirten Ferzan Özpetek "Sezen Aksu ile konuştuk. Ben bir şarkı istedim. Bu şarkıyı gönderdi bana. Şarkı aslında başka filmlerde de olan ama Sezen'in söylemediği bir şarkıydı. Sezen benim için söyledi bu şarkıyı. O yüzden çok mutluyum. Çok güzel oldu. Defalarca dinlenen bir şarkı. Filmin ilk tanıtım müziği de bu şarkı oldu" ifadelerini kullandı.

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