Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sevilen şarkıcı Gökhan Özen kalp krizi geçirdi

Magazin Haberleri

Şarkılarıyla bir döneme damga vuran ve uzun zamandır yurt dışında gözlerden uzak bir hayat yaşayan Gökhan Özen, kalp krizi geçirdi. Evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan şarkıcı, sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili bilgi vererek "Stresten uzak çok sakin bir hayat yaşamayı planlıyorum" dedi.

Boşver, Civciv, Aramazsan Arama ve Budala gibi şarkılarla bir döneme damga vuran 43 yaşındaki şarkıcı Gökhan Özen, uzun yıllardır yurt dışında gözlerden uzak bir hayat yaşıyor. Kızlarının velayetini almak için eşiyle yaşadığı sorunlarla gündeme gelen şarkıcı, önceki akşam evinde kalp krizi geçirdi.

"KONTROL ALTINDA KALDIKTAN SONRA TABURCU EDİLDİM"

Kötü haberi sosyal medya hesabından veren şarkıcı, "Dün gece yarısı Los Angeles'ta evimde geçirdiğim kalp krizi sonrası hastanede bir süre kontrol altında kaldıktan sonra taburcu edildim. Böyle bir haberi sizlerle paylaşmayı istemezdim ama iyi gün var kötü gün var. Bundan sonrasında kontrollere devam edip stresten uzak çok sakin bir hayat yaşamayı planlıyorum. Allaha emanet" ifadelerini kullandı.

Sevilen şarkıcı Gökhan Özen kalp krizi geçirdi

Sevilen şarkıcı Gökhan Özen kalp krizi geçirdi

Sevilen şarkıcı Gökhan Özen kalp krizi geçirdi

Sevilen şarkıcı Gökhan Özen kalp krizi geçirdi

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Gökhan Özen Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (4)

Zafer Demir:

Los Angeles'ta yaşayıp stres ve telaşlı bir hayatı varsa Türkiye'de ölürdü heralde.

Cevap Yaz 2 18 Yayından Kaldır
koray hüseyin kılıç:

bize ne amerikadakiler üzülsün ben şahsen gram üzülmedim

Cevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
Yorumcu Davut :

anlamadığım bu insanlar abd ye taşındıktan sonra orda ne iş yapıp geçimlerini sağlıyorlar? abd ülke olarak zengin fakat dünyada en fazla evsizin yaşadığı yer. bizden oraya gidenler mi çok akıllı abd yerlileri mi çok vizyonsuz anlamadım gitti.

Cevap Yaz 0 10 Yayından Kaldır
Tüm 4 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title