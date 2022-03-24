Sesini Sigortalattı

Konu hakkında basın mensuplarını bilgilendiren Tarık Mengüç, "Sesimle ilgili oluşabilecek risklere karşı ve sesimi kaybetmem durumunda yüklüce bir tazminat ödenecek bana. Bir prim bedeli ödüyorum. Sesimi kaybettiğim takdirde ömrümün sonuna kadar tüm ihtiyaçlarım ödenecek. Bu sigorta için bir miktar ödüyoruz ama bizde kalsın" dedi.

"ÇİĞDEM TUNÇ BENİ TİYATROYA İTTİ"

Bu arada ünlü şarkıcı tiyatroya adım attığını söyledi. Mengüç, "Çiğdem Tunç beni tiyatroya itti. Çiğdem Tunç bana 'Sen çok yeteneklisin' demesinden sonra bu kararı aldım" diye konuştu.

TARIK MENGÜÇ KİMDİR?

Tarık Mengüç, 19 Ocak 1972 tarihinde İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı olan Kuştepe mahallesinde doğmuştur. Roman ve müzisyen bir ailenin çocuğu olan Mengüç, çeşitli işlerde çalışırken arta kalan zamanlarında da müzik eğitimi almıştır. 2004 yılında "Şakşuka" isimli albümünden, aynı ismi taşıyan şarkısıyla çıkış yapmıştır. 2017 yılında Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor Türkiye isimli yarışma programına katılmıştır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.