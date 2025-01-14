Üye Girişi
Haberler
Bahçeli: DEM'in İmralı ile yapacağı ikinci görüşme sonrasında PKK'nın bittiği şartsız açıklanmalı

Bahçeli'den tarihi çağrı! Öcalan'a yapılacak 2. ziyareti işaret etti
ÖTV muafiyeti Meclis gündeminde: İşte vergisiz alınabilecek 12 araç modeli

Hurdasını getiren bu 12 araç modelini vergisiz satın alabilecek
Los Angeles yangınıyla ilgili en büyük komplo teorisi! Türk şarkıcı video paylaştı

Los Angeles yangınıyla ilgili en büyük komplo teorisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarısı da Menzil Cemaati'ndeki tansiyonu düşürmedi

Erdoğan'ın uyarısına rağmen kavgaya devam ediyorlar

Serenay Sarıkaya ifadeye çağrıldı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Menajer Ayşe Barım hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözlerin çevrildiği ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, reklam ilişkisi yaşaması için 5 milyon dolar aldığı iddialarının ardından ifadesi alınmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığı'na çağrıldı. Sarıkaya yarın saat 11.00'de ifade verecek.

ID Danışmanlık Limited Şirketinin kurucusu ve ortağı olan menajer Ayşe Barım'a hakkında başlatılan soruşturma kapsamında yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu. Konuyla ilgili ünlü isimlerin ifadeleri alınacak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı sanatçı ve oyuncuların menajerliğini yapan Barım hakkında sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlar ve haberlerdeki iddiaları ihbar kabul edilip, maddi gerçeğin ortaya çıkartılması için resen başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Barım'a yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu.

Birçok ünlü oyuncunun menajerliğini yapan Barım'ın sektörde tekelleşmeye neden olduğu iddia edilmiş, kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı öne sürülmüştü.

SERENAY SARIKAYA İFADEYE ÇAĞRILDI

Ayşe Barım hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde, oyuncu Serenay Sarıkaya da ifade vermek üzere Cumhuriyet Başsavcılığı'na çağrıldı. Ünlü oyuncu yarın saat 11.00'de ifade verecek.

REKLAM İLİŞKİSİ İDDİASI

Rekabet Kurumu'nun dizi-film sektörüne yönelik başlattığı haksız rekabet soruşturmasının bir ucu Mert Demir ve Serenay Sarıkaya çiftine uzanmış, para karşılığı reklam ilişkisi yaşadıkları iddia edilmişti. Mert Demir'in bir iş insanıyla eşcinsel ilişki yaşadığı, bu ilişkiyi gizlemek için 5 milyon dolar karşılığında Serenay Sarıkaya ile reklam ilişkisi iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Serenay Sarıkaya ifadeye çağrıldı
Kaynak: Haberler.com / Magazin
img

En acı veda! El sallarken gözyaşları sel oldu
img

Sıra dışı etkinlik! İç çamaşırlarına kadar soyunup gezdiler
img

Bu kareye tepki yağıyor
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Bu kesim değilmiydi, muahafazakar kesime hak hukuk adalet haram dürüstlük öğretmeye çalışan

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSerkan Taşdemir:

Güzel para 5 milyon dolara bı kereden bişey olmaz ??

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yenidoğan Çetesi davasında gerginlik! Fırat Sarı'nın avukatı polis zoruyla dışarı çıkarıldı

Duruşma karıştı! Fırat Sarı'nın avukatı polis zoruyla dışarı çıkarıldı
Menzil Cemaati'nde taşlı sopalı inşaat kavgası

Menzil Cemaati'nde büyük kavga! Taşlar sopalar havada uçuştu
Mehmet Ali Erbil'in yayınında mide bulandıran tehdit: Bu gece başka bir erkekle olacağım

Eski sevgiliden canlı yayında mide bulandıran tehdit
Ailesi kızlarının organlarını el sallayarak uğurladı! O anlarda gözyaşları sel oldu

En acı veda! El sallarken gözyaşları sel oldu
Sözleriyle gündem olan Mourinho'nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor

Bu kareye tepki yağıyor
Erdoğan'ın verdiği müjdelerden kimler faydalanabilecek? Detaylar netleşti

Verdiği müjdelerden kimler nasıl faydalanacak? Detaylar netleşti

Son Dakika Haberleri

Tuta Fenerbahçe'ye mi geliyor? Lucas Silva Melo Fenerbahçe ile anlaştı mı? Lucas Silva Melo kimdir? Tuta kaç yaşında, nereli? Doktorlar Jülide kimdir? Mehtap Altunok kaç yaşında, nereli ve hangi dizilerde oynadı? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2025: İstanbul barajlarında son durum nedir? ÖĞRETMEN MAZERETE BAĞLI ATAMA | 2025 Öğretmen mazeret atamaları ne zaman açıklanacak? Vergisiz alınabilecek 12 araç modeli! ÖTV muafiyeti olan araçlar hangileri? Vergisiz alınabilecek 12 araç modeli nedir? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 14 Ocak döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? GÜLERMAK HALKA ARZ | Gülermak ne zaman işlem görecek? GLRMK kaç lot verdi? Mert Demir ne dedi? Serenay Sarıkaya ile Mert Demir reklam ilişkisi mi? Bedia Ener evli mi, çocuğu var mı? Bedia Ener Öztep 70 yaşında hayatını kaybetti! 14 OCAK BİM KATALOĞU 2025 | BİM AKTÜEL kataloğunda neler var? Bugün BİM'de hangi ürünler olacak?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.