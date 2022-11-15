Şarkılarıyla bir dönem fırtına estiren Gökhan Özen, tarzıyla yıllara meydan okuyor

Aramazsan Arama, Benim İçin N'apardın ve Dayanamam gibi şarkılarla bir döneme damgasını vuran 42 yaşındaki yakışıklı şarkıcı Gökhan Özen, yıllar önce ülkenin ekonomisinden dert yanarak yurt dışına taşındı. 2 çocuk babası Özen, son haliyle gündem oldu.

YILLAR ONU DEĞİŞTİRMEDİ

7 yıldır Los Angelas'ta yaşayan Gökhan Özen, şarkıcılığa ara verdi. Zaman zaman 1,2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşımlar yapan Özen, sakin yaşantısı için "Sükunet ve huzur içinde hayatımı şekillendiriyorum, sessizliğim kimseyi endişelendirmesin" yorumunu yaptı. Beslenmesine ve sporuna dikkat eden şarkıcı, adeta yıllara meydan okuyor. 42 yaşındaki şarkıcının hiç değişmediğini gören sosyal medya kullanıcıları "Senin için zaman durmuş" yorumunu yaptı.

KIZLARI İÇİN TÜRKİYE'YE GELİP GİDİYOR

Yakışıklı şarkıcı Gökhan Özen, 2011 yılında Selen Sevigen ile nikah masasına oturdu. Evliliğinden Derin ve Ada isimli iki kızı bulunan şarkıcı, 2016 yılında boşandı. Eski eşiyle çocuklarının velayeti yüzünden davalık olan şarkıcı, kızlarını görmek için ara ara Türkiye'ye geliyor.