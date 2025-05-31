Şarkıcı Şimal Gülen son yolculuğuna uğurlandı

Şarkıcı Şimal Gülen son yolculuğuna uğurlandı
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Şarkıcı Şimal Gülen son yolculuğuna uğurlandı
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Genç yaşta kansere yenik düşen şarkıcı Şimal Gülen, Kuşadası'nda gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Sevenleri ve yakınları, acı haberi büyük bir üzüntüyle karşıladı.

Bir süredir kanser tedavisi gören genç şarkıcı Şimal Gülen 39 yaşında İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Acı haber müzik camiasını ve sevenlerini yasa boğarken, Şimail'in cenazesi memleketi Aydın'ın Kuşadası ilçesine getirildi.

Şarkıcı Şimal Gülen son yolculuğuna uğurlandı

Hanım Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninde, Şimal Gülen'in annesi Sema Gülen ve babası Nihat Gülen, taziyeleri gözyaşları içinde kabul etti.

Şarkıcı Şimal Gülen son yolculuğuna uğurlandı

Camiyi dolduran sevenleri, genç yaşta hayata veda eden sanatçıyı dualarla uğurladı.

Şarkıcı Şimal Gülen son yolculuğuna uğurlandı

Kılınan cenaze namazının ardından, Gülen'in naaşı Adalızade Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine sanatçının yakınlarının yanı sıra Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, aile dostları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şarkıcı Şimal Gülen son yolculuğuna uğurlandı

Gülen'in vefatı, müzik dünyasında derin bir üzüntüyle karşılandı. Genç yaşta aramızdan ayrılan sanatçının ardından, sosyal medyada da pek çok isim taziye mesajları paylaşarak üzüntülerini dile getirdi.

Şarkıcı Şimal Gülen son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: AA / Ömercan Altay - Magazin
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