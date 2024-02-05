Şarkıcı Şimal'den sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama

Beynindeki tümör nedeniyle geçtiğimiz ay 8 saat süren bir operasyon geçiren 37 yaşındaki şarkıcı ışın tedavisine başlayacağı bilgisini paylaşmıştı. Geçtiğimiz günlerde hastaneden yeni bir paylaşım yapan Şimal, ışın tedavisine başladığını bildirmişti.

Sosyal medya hesabının bölümünden hikaye bölümünden bir karesini yayınlayan şarkıcı altına "Beyindeki diğer 3 tümör için ilk ışın tedavisini almaya geldik." notunu düşmüştü.

SAĞLIĞIYLA İLGİLİ KONUŞTU

'Ucuz Roman', 'Ferman', 'Ağla Ağla' gibi şarkıları dillere dolanan Şimal'in son durumunu sevenleri merak ederken ünlü isim sağlığıyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Takipçilerine el sallayan Şimal, çok fazla mesaj aldığını belirtti.

"BİRAZ DAHA ZAMANA İHTİYACIM VAR"

Paylaşımına "Her geçen gün daha iyi oluyorum" notunu düşen Şimal hayranlarının içine su serpti. Işın tedavisine devam ettiğini belirten Şimal biraz daha zaman ihtiyacı olduğunu söyledi. Şimal'in en büyük destekçisi ise nişanlısı.

Şimal'i bu zorlu süreçte iki yıl önce nişanlandığı iş insanı Necati Arıcı bir an bile yalnız bırakmıyor.