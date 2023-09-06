Sanatçı Nazan Öncel, tansiyon problemi nedeniyle hastaneye kaldırıldı

Ünlü şarkıcı Nazan Öncel, ani bayılma nedeniyle apar topar hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Öncel, "Sigara insanın düşmanıyla sevişmesi gibi bir şeydir. Sıcaklar falan derken tansiyon 22'yi gördü" dedi.

Türk müziğinin efsane sanatçılarından Nazan Öncel, apar topar hastaneye kaldırıldı. Sosyal medya hesabından hasta yatağından çektiği bir videoyu paylaşan Öncel, tansiyon problemi nedeniyle hastaneye kaldırıldığını söyledi.

"TANSİYON 22'Yİ GÖRDÜ, BAYILINCA HASTANEYE KOŞTUK"

Hasta yatağından yaptığı paylaşımda yaşadıklarından bahseden Nazan Öncel, "Sigara insanın düşmanıyla sevişmesi gibi bir şeydir. Sıcaklar falan derken tansiyon 22'yi gördü. Ani bir bayılma… Apar topar hastaneye koştuk, serum tedavisi ve saire. Sigarayla da vedalaştık."

Nazan Öncel'in paylaşımına Songül Öden ve Ata Demirer'den "Geçmiş olsun" yorumu da geldi.