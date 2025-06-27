Sam Thompson ile Samie Elishi aşkı kısa sürdü

Sam Thompson ile Samie Elishi aşkı kısa sürdü
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Geçtiğimiz haftalarda sokakta samimi şekilde görüntülenen Sam Thompson ile Love Island yıldızı Samie Elishi, kısa süren ilişkilerini sessizce sonlandırdı. Yoğun hayat temposu nedeniyle yollarını ayıran çiftin dostça ayrıldığı belirtildi.

Made in Chelsea programının yıldızı Sam Thompson ile Love Island yarışmasıyla tanınan Samie Elishi, kısa süren ilişkilerini sonlandırdı. Çift, geçtiğimiz haftalarda sokakta öpüşürken görüntülenmiş ve magazin gündemine damga vurmuştu. Ancak bu romantizm uzun soluklu olmadı.

The Mirror'ın ulaştığı bilgilere göre, ikili yollarını dostane bir şekilde ayırdı. Sam'e yakın bir kaynak, "İkisi de yoğun hayatlar yaşıyor, bu yüzden ilişki yürümedi," ifadelerini kullandı. Ayrılığın taraflar arasında anlayışla karşılandığı ve olaysız şekilde sonuçlandığı belirtildi. Geçtiğimiz haftalarda sokakta samimi şekilde görüntülenen Sam Thompson ile Love Island yıldızı Samie Elishi, kısa süren ilişkilerini sessizce sonlandırdı. Yoğun hayat temposu nedeniyle yollarını ayıran çiftin dostça ayrıldığı belirtildi.

Haberler.com / Fatih Kocatürk - Magazin
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