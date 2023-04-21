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Rana Cabbar'ın ölümü Aşk-ı Memnu ekibini yasa boğdu! Paylaşımlar ardı ardına geldi

Rana Cabbar'ın ölümü Aşk-ı Memnu ekibini yasa boğdu! Paylaşımlar ardı ardına geldi

Magazin Haberleri

Aşk-ı Memnu'nun Süleyman Efendisi Rana Cabbar, 78 yaşında hayatını kaybetti. Usta oyuncunun ölümü başta Aşk-ı Memnu ekibi olmak üzere sanat dünyasını yasa boğdu.

Aşkı Memnu dizisinde canlandırdığı 'Süleyman efendi' rolü ile hafızalara kazınan usta oyuncu Rana Cabbar uzun süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu.Usta oyuncudan dün acı haber geldi.

Geçtiğimiz günlerde Taksim İlk Yardım Hastanesi'ne kaldırılan oyuncunun vefat haberini Sökmen Menajerlik duyurdu: Değerli oyuncumuz Rana Cabbar'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz"

Usta oyuncunun ölüm haberini alan ünlü isimler sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar Rana Cabbar'a veda ettiler. Başta Aşk-ı Memnu ekibi olmak üzere müzik ve sinema dünyasından taziye mesajları geldi.

İşte Rana Cabbar'a veda paylaşımları;

Rana Cabbar'ın ölümü Aşk-ı Memnu ekibini yasa boğdu! Paylaşımlar ardı ardına geldi

Rana Cabbar'ın ölümü Aşk-ı Memnu ekibini yasa boğdu! Paylaşımlar ardı ardına geldi

Rana Cabbar'ın ölümü Aşk-ı Memnu ekibini yasa boğdu! Paylaşımlar ardı ardına geldi

Rana Cabbar'ın ölümü Aşk-ı Memnu ekibini yasa boğdu! Paylaşımlar ardı ardına geldi

Rana Cabbar'ın ölümü Aşk-ı Memnu ekibini yasa boğdu! Paylaşımlar ardı ardına geldi

Rana Cabbar'ın ölümü Aşk-ı Memnu ekibini yasa boğdu! Paylaşımlar ardı ardına geldi

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Magazin

Rana Cabbar Aşkı Memnu Magazin Haberler

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