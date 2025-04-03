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Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın bebeği dedesinin adını taşıyacak

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın bebeği dedesinin adını taşıyacak
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17 Eylül 2024'te İtalya'da evlenen Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, kısa süre sonra bebek beklediklerini açıklamışlardı. Birkaç gün önce oğullarına kavuşan ünlü çift, bebeklerine Fikret Hakan ismini verdi.

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, geçtiğimiz sene İtalya'nın Roma şehrinde dünyaevine girdi. Evliliklerinin ardından Paris Moda Haftası'nda dünyaca ünlü isimlerle birlikte sahne alan Pınar Deniz, verdiği pozlarla hamile olduğunu duyurdu. Çift, anne baba olmanın heyecanını geçtiğimiz günlerde Maslak'ta özel bir hastanede oğullarını kucaklarına alarak yaşadı.

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın bebeği dedesinin adını taşıyacak

DEDESİNİN İSMİNİ TAŞIYACAK

Pınar Deniz ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Hastaneden taburcu olan çiftin bebeklerine verdikleri isim de belli oldu. Hürriyet'in haberine göre, oğullarına "Fikret Hakan" ismini veren çift, Kaan Yıldırım'ın babası Hakan'a ithafen bu adı seçti. Minik Fikret Hakan, aileye büyük bir sevinç getirdi.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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