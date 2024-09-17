Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım evlendi! İşte merakla beklenen düğünden kareler

Ekranların mutlu çiftlerinden Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım dünyaevine girmek için İtalya'ya uçtu. Roma'da düzenlenen sade bir törenle evlenen çiftin nikah merasiminden ilk kareler geldi.

Yagı dizisindeki Ceylin karakteriyle milyonların gönlüne yerleşen Pınar Deniz, oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım ile nikah masasına oturdu. Ünlü çift dünyaevine girmek için Roma'yı tercih etti. Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, nikah merasiminden sonra yakın dostlarıyla bu özel günü akşam yemeği yiyerek kutladılar.

PINAR DENİZ 1,5 AYLIK HAMİLE

Pınar Deniz, bir süredir gündemden düşmeyen hamilelik sorusuna yanıt vererek "Kıpkırmızı oldum" demişti. Deniz'in 1.5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı.