Üye Girişi
Haberler

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım evlendi! İşte merakla beklenen düğünden kareler

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, Roma'da düzenlenen sade bir nikah töreniyle dünyaevine girdi. Ünlü çifte özel gününde yakın dostları eşlik etti.

Ekranların mutlu çiftlerinden Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım dünyaevine girmek için İtalya'ya uçtu. Roma'da düzenlenen sade bir törenle evlenen çiftin nikah merasiminden ilk kareler geldi.

Yagı dizisindeki Ceylin karakteriyle milyonların gönlüne yerleşen Pınar Deniz, oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım ile nikah masasına oturdu. Ünlü çift dünyaevine girmek için Roma'yı tercih etti. Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, nikah merasiminden sonra yakın dostlarıyla bu özel günü akşam yemeği yiyerek kutladılar.

PINAR DENİZ 1,5 AYLIK HAMİLE

Pınar Deniz, bir süredir gündemden düşmeyen hamilelik sorusuna yanıt vererek "Kıpkırmızı oldum" demişti. Deniz'in 1.5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı.

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım evlendi! İşte merakla beklenen düğünden kareler

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım evlendi! İşte merakla beklenen düğünden kareler

Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Magazin

Kaan Yıldırım Pınar Deniz 3-sayfa Magazin Pınar Yaşam Roma

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği siber saldırıya Türkiye'den ilk tepki!

Türkiye'den ilk tepki! "Netanyahu savaşı yaymak istiyor"

 Nevzat Bahtiyar'ın evinde hareketlilik! Cinayeti çözecek deliller mi bulundu?

Nevzat Bahtiyar'ın evinde hareketlilik var!

 Dünya böylesini ilk kez gördü! İsrail, Lübnan'daki tüm çağrı cihazlarını aynı anda patlattı: 9 ölü 2800 yaralı

Dünya böylesini ilk kez gördü: 9 ölü 2800 yaralı
Lübnan'dan korkunç görüntüler geliyor! Cihazların infilak ettiği an kan dondurdu

Lübnan'dan korkunç görüntüler geliyor! Cihazların infilak ettiği an kan dondurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Real Madrid Stuttgart maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Real Madrid Stuttgart geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Türk Telekom CEO'su kim? Ümit Önal kimdir? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 17 Eylül Salı bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? Real Madrid Stuttgart maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Real Madrid Stuttgart golleri kim attı, canlı maç anlatımı! MasterChef eleme adayları kim? 17 Eylül Salı bugün kim potaya gitti? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 17 Eylül Salı Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? Real Madrid Stuttgart maçında Arda oynuyor mu? Şampiyonlar Ligi Arda Güler ilk 11'de mi? Beyrut nerede? Lübnan'ın başkenti Beyrut haritası konumu nedir? Juventus PSV maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Juventus PSV geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Musa Eroğlu kimdir? Musa Eroğlu kaç yaşında, nereli?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });