Petek Dinçöz ve Reza Zarrab aşk mı yaşıyor? Magazin camiasını sallayan iddiaya yanıt - Haberler

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Petek Dinçöz ve Reza Zarrab aşk mı yaşıyor? Magazin camiasını sallayan iddiaya yanıt

Haberler.com - Magazin
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İş insanı Serkan Kodaloğlu ile boşandıktan sonra ABD'ye yerleşen Petek Dinçöz'ün Reza Zarrab ile aşk yaşadığı iddiası magazin gündemini salladı. Açıklama yapan Zarrab'ın avukatı iddiaları yalanladı.

Türkiye'de bir dönem aşkları ve ayrılıklarıyla magazin camiasına damga vuran isimler arasında yer alan Petek Dinçöz, geçtiğimiz günlerde 8 yıllık evliliğini noktaladı. Eşi Serkan Kodaloğlu'ndan ayrıldıktan sonra Miami'ye taşınma kararı alan Dinçöz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Oğlumun dilini geliştirebilmesi için Miami'ye yerleşme kararı aldım" dedi.

AŞK YAŞADIKLARI İDDİA EDİLDİ

Ancak Dinçöz'ün Miami'ye yerleşmesinin sebebinin Reza Zarrab olduğu ve Dinçöz'ün Zarrab ile birlikte olduğu iddia edildi.

ZARRAB'IN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

MedyaTava'nın haberine göre Zarrab'ın avukatı Şeyda Yıldırım konuyla ilgili açıklama yaptı. Yıldırım, bu iddiayı yalanladı ve Dinçöz'ün oğlu için Miami'ye yerleştiğini açıkladı. Zarrab Türkiye'de yaşadığı yıllarda şarkıcı Ebru Gündeş ile evlenmişti. Gündeş'ten de bir kızı olmuştu.

Kaynak: MedyaTava

Petek Dinçöz ve Reza Zarrab aşk mı yaşıyor? Magazin camiasını sallayan iddiaya yanıt

Haberler.com - Magazin

Serkan Kodaloğlu, Petek Dinçöz, Reza Zarrab, Amerika, Magazin, Haberler

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