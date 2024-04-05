Ozan Orhon, yeni yaşını kutladı ve yeni şarkısı hakkında konuştu

Şişli'deki bir mekanda ailesi ile birlikte pasta kesen Ozan Orhon, gazeteciler ile de sohbet etti. Orhon, "Hayat çok güzel devam ediyor.

Yeni yaşımızda bize çok güzel gelsin inşallah. Tüm Türkiye'ye ve bütün insanlara yeni yaşları çok güzel gelsin. Ben çok mutluyum, 50 yılım inanılmaz hızlı geçti." dedi.

TORUNUMUZ OZAN İLE GURUR DUYUYORUZ!

Yeni bir parça hazırlığı yaptığını dile getiren Ozan Orhon, "iki Deli adlı parçamız geliyor. Bayramdan sonraki hafta DMC etiketi ile piyasaya sunacağız.

Bu yaz herkese tekrardan Ozan Orhon şarkıları ile dans ettireceğiz. Galatasaray taraftarının da bir bestesi olabilir bu şarkı. Biraz hızlı bir parça. Ben de tribün çocuğuyum aynı zamanda tribünden geliyorum.

Fenerbahçe'siz Galatasaray, Galatasaray'sız Fenerbahçe olmaz." diyerek yeni şarkısından da bahsetti. Anneannesi Sevim Baban'dan da bahseden Ozan Orhon, "Atatürk'ün bizim cumhuriyetimize verdikleri en büyük nimet. Türkiye'nin ilk modacılarındandır anneannem. 92 yaşındayım ben.

Torunumuz Ozan ile gurur duyuyoruz." dedi.