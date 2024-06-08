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Oyuncu Sarp Akkaya, Fenerbahçe seçimleri sırasında kongre üyelerine küfretti

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Fenerbahçe kongre üyesi olan ünlü oyuncu Sarp Akkaya, bugünkü başkanlık seçiminde Aziz Yıldırım'ı destekleyenlerle tartıştı. Oyuncunun diğer üyelere küfrettiği anlar da kameralara yansıdı.

Fenerbahçe'de mevcut başkan Ali Koç'un ve Aziz Yıldırım'ın yarışacağı seçim süreci başladı. Kongre üyesi olan oyuncu Sarp Akkaya ise tribünde diğer üyelerle tartıştı.

Oyuncu ile başkanlık seçimleri esnasında Aziz Yıldırım'ı destekleyen taraftarlar arasında tansiyon yükseldi. Sinirden deliye dönen oyuncu, diğer üyelere küfürler savurdu. Akkaya'nın o anları da diğer üyeler tarafından kayda alındı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Oyuncu Sarp Akkaya, Fenerbahçe seçimleri sırasında kongre üyelerine küfretti

FENERBAHÇE'DE BAŞKANLIK SEÇİMİ BAŞLADI

Fenerbahçe'de Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın aday olduğu başkanlık seçimi öncesinde kongre heyecanı başladı. Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı 8 Haziran Cumartesi ve 9 Haziran Pazar günü yapılacak. Ülker Stadyumu'nda gerçekleştirilecek olan genel kurula 46 bin 410 kongre üyesinin katılım hakkı bulunuyor.

İki gün sürecek olan seçimin ilk gününde; Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve denetim kurulu raporu okunacak ve mevcut Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin her bir dönem bakımından ayrı ayrı ibra edilmesi görüşülecek. 01.06.2024 - 31.05.2025 bütçesi okunacak ve onay için genel kurul üyelerinin oylarına sunulacak. Gündemde yer alan maddelerin ardından sandık kurulları başkan ve üyelerinin seçimi yapılacak.

9 Haziran Pazar günü ise, Başkan ve Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Disiplin Kurulu, Sicil Kurulu, Balotaj Kurulu ile Tarih, Müze ve Arşiv Kurulu üyelerinin seçimleri gerçekleştirilecek. 46 bin 410 üyenin oy kullanacağı başkanlık seçimindeki oy verme işlemi saat 10.00'da başlayacak, 17.00'de sona erecek.

Oyuncu Sarp Akkaya, Fenerbahçe seçimleri sırasında kongre üyelerine küfretti

Oyuncu Sarp Akkaya, Fenerbahçe seçimleri sırasında kongre üyelerine küfretti

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

Aziz Yıldırım Sarp Akkaya Fenerbahçe Magazin Haberler

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Yorumlar (6)

Gjerj Kastoroiti:

şideti yayan kulüp fenev kendi içinde bile kavga yakisir

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Vll. Murat:

R leri söyleyemiyormusun yoksa ağzında bir şey mi var

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Didar Myradow:

GS Erdem Timuru nasıl yaptı.Adam shampion yaptı.Ama onlar attı.Herkes kendi içindeki pislikleri temizlesin.

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Ahmet Dddd:

Başkan Ali Koç. Başkan Ali Koç. Şampiyon CİMBOMMM. Aligoçu yedirtmeyiz üleynn

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Sedat Aslan:

Koskoca Fenerbahçe sahipsiz kaldı!

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aristoteles:

Böyle adamı tutmamak lazım ama ali kocu desteklediği Ali kocuyn ciftliği olduğu için böyle adamlar yaklışır bu saaten sonra fenere

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