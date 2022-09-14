Ödül törenine iç çamaşırsız elbiseyle katılan Alexandra Daddario, ışıklar açılınca frikik verdi

Önceki akşam düzenlenen Emmy Ödül Töreni'ne katılan Amerikalı oyuncu Alexandra Daddario, kıyafetinin azizliğine uğradı. Konuşma yapmak için sahneye çıkan oyuncu, ışıkların bir anda açılmasıyla firikik verdi. Tük elbisesinin içine iç çamaşırı giymeyen oyuncu, eliyle göğüslerini kapattı.

Bu yıl 74'üncü kez düzenlenen Emmy Ödülleri, Los Angeles'taki Microsoft Tiyatrosu'nda görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Ünlü isimlerin akın ettiği gecede sahneye çıkan 36 yaşındaki Amerikalı oyuncu Alexandra Daddario, talihsiz anlar yaşadı.

IŞIKLAR AÇILINCA FRİKİK VERDİ

Televizyonda canlı yayınlana törende Alexandra Sahneye konuşmak için çıktığı sırada ışıklar açılınca bir anda göğüsleri olduğu gibi ortaya çıktı. Arkadaşının uyarısıyla göğüslerinin göründüğünü fark eden oyuncu, hemen elleriyle göğüslerini kapatmaya çalıştı.Tül ve incilerden oluşan elbisesiyle tören boyunca dikkatleri üzerine çeken oyuncu, tül elbise giymeyi çok sevdiğini elbisenin fotoğrafını annesine ve arkadaşlarına atığında herkesin çok beğendiğini söyledi.