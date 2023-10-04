Nilay Dorsa... "AYNEN" İLE İDDİALI DÖNÜŞ!

Kariyerinde birçok işe imza atan Dorsa, yeni single çalışması "Aynen" ile müzik severlerin karşısına yeniden ve daha da iddialı bir şekilde çıkıyor.

Günümüz toksik ilişkilerinin anlatıldığı şarkının dikkat çeken klibi 'özgürlük ve hoşgörü' ülkesi olarak adlandırılan Tayland Phuket adasında çekildi.

Klibin yönetmen koltuğunda Ramtinez oturuyor. Kendisini tam bir doğa aşığı olarak ifade eden Nilay Dorsa 'Phuket adasının doğasına, etnik havası ve egzotik yapısına hayranım, beni adeta büyülüyor, buraya aşığım' dedi.

Ayrıca kendisini 'Amazon Kadını' olarak betimleyen başarılı model, savaşçı ve mücadeleci kimliğini de klipte yansıttığını belirtti.

Kendini 'Zeyna' karakterine benzettiğini söyleyerek klibinde bu savaşçı ruhunu gerek Phuket adasının atmosferiyle gerekse kostümleri, saç ve makyajıyla bütünleştirerek gösterdiğini de ifade etti.

Hayrettin Güneş prodüktörlüğünde Grand Müzik etiketiyle yayınlanan şarkının söz ve müziği Hakan Gülbiten'e ait. Düzenleme, mix, mastering Voltran Crew imzası taşıyor. Dağıtım ve dijital pazarlamada sounderland - Selim Seven bulunurken kostümler ise Mitra Kostüm'e ait.