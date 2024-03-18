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Nil Ünal, görselimi profesyonel ellere teslim etmeliyim

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Sevilen sanatçı Nil Ünal, doktoruna olan minnettarlığını dile getirerek görsel anlamda zamana meydan okuduklarını söyledi.

Sevilen sanatçı Nil Ünal, gözler önünde olan biri olarak görselimi profesyonel ellere teslim etmeliyim, macera aramanın sonu dönülmeyecek yollara sokabilir, ilk çıkış yaptığım yıllardaki gibiysem bunu doktoruma borçluyum vurgusunu yaptı.

Rutin kontroller için doktoruna ziyaret ettiğini ve dostlukları nedeniyle bunun kendisi için keyif içerdiğini dile getiren Nil Ünal "Onun sayesinde görsel anlamda zamana meydan okuyoruz, Yeşilçam döneminde çektiğimiz filmler devamlı ekranlarda, çıkardığım eserler her dönem dinleniyor ne ben eskiyorum ne sanatım" dedi.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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