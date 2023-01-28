Nihat Doğan'ın 'Antidepresan' performansını dinleyen Murat Yıldırım, tepkisizliğiyle herkesi güldürdü

Nihat Doğan'ın dün katıldığı yayında "Antidepresan" şarkısını kendine has üslubuyla okuması sosyal medyanın gündemine oturdu. Oyuncu Murat Yıldırım da Doğan'ın performansını hiç tepki vermeden izledi.

Geçtiğimiz günlerde ilk bebeğini kucağına almanın heyecanını yaşayan Nihat Doğan, TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Doğan canlı yayında sunucuların isteği üzerine Mabel Matiz'in "Antidepresan" şarkısını söyledi. Doğan'ın performansına bir yorum da Murat Yıldırım'dan geldi.

TEPKİ VERMEDEN DİNLEDİ

Teşkilat dizisinin başrol oyuncusu Deniz Baysal, Instagram hesabından partneri Murat Yıldırım'ın Nihat Doğan'ın "Antidepresan" performansını dinlediği anları paylaştı. Baysal'ın "Bu videoyu sadece aramızda güleceğimizi düşünmedin herhalde" notuyla yayınladığı video kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Yıldırım'ın tepki vermeden boşluğa bakarak şarkı dinlediği anlar ise izleyicileri kahkahaya boğdu.

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