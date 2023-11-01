Nihat Doğan, güzellik merkezi sahibi fenomenleri hedef aldı

Nihat Doğan, geçtiğimiz aylarda açtığı güzellik merkezini zarara uğradığı için kapattı. Şimdi ise güzellik merkezi sahibi olan fenomenlere yönelik açıklamalarda bulundu.

DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre Geçtiğimiz aylarda 5 milyon lira harcayıp görkemli bir törenle açtığı güzellik merkezini zarara uğradığı için kapatan Nihat Doğan'dan güzellik merkezi sahibi olan fenomenler için açıklama da bulundu.

Aynı zamanda bir süre birlikte yaşadığı güzellik merkezi sahibi Sevim Alan'la karşı karşıya gelen ve davalık olan ünlü türkücü, güzellik merkezi sahibi olan fenomenleri hedef aldı.

Doğan " Dilan Polat ve Engin Polat gözaltına alınmış. İlgilenen vardır diye haberdar edeyim dedim. İnşallah bütün sözde güzellik fenomenlerin hesapları incelenir de kim temiz kim hırsız bizde anlarız " dedi.