Nihat Doğan gözünü Antidepresan şarkısına dikti! Mabel Matiz'e 100 bin dolar teklif etti

Haftalar önce katıldığı canlı yayında Mabel Matiz'in "Antidepresan" şarkısını canlı olarak söyleyen Nihat Doğan, dakikalar içinde sosyal medyada gündem olmuş birçok ünlü isim sesi kullanarak videolar çekmişti. Sesiyle günlerce konuşulan Nihat Doğan, YouTube'da yayınlanan Konuşa Konuşa programına telefonla bağlanarak Mabel Matiz'e seslendi.

"ŞARKI İÇİN 100 BİN DOLAR VERİRİM"

Halkın Antidepresan şarkısını kendisi sayesinde benimsediklerini söyleyen Nihat Doğan, "Şarkı Nihat Doğan'la birlikte yeniden ayağa kalktı. O yüzden mukayese kabul etmiyorum. Halka rağmen bir şey yapılmaz, halk ne diyorsa odur. Halk Nihat Doğan demiş. Daha bunun tartışması olur mu?" dedi. Şarkıcı, "Antidepresan için Mabel Matiz 100 bin dolar verir misin?" sorusuna "Veririm. Siz de çıtayı baya yükselttiniz" cevabını verdi.