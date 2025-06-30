Nihal Candan'ın babası isyan etti: Çocuklarım şöhretle sapıttı

Nihal Candan'ın babası isyan etti: Çocuklarım şöhretle sapıttı
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Anoreksiya nedeniyle hayatını kaybeden Nihal Candan'ın babası, şöhretin çocuklarını nasıl değiştirdiğini anlattı. "Memur bir aileydik, şöhret dünyasına girince çocuklarım sapıttı" diyen baba Candan, kızını koruyamadığı için büyük pişmanlık duyduğunu söyledi. "Ahlaki değerlerle donatamadım, başaramadım" sözleriyle kendini suçladı.

Geçtiğimiz hafta anoreksiya nervoza nedeniyle tedavi gördüğü yoğun bakımda yaşamını yitiren sosyal medya fenomeni Nihal Candan'ın ardından, babası Hakan Candan sessizliğini bozdu. Kızının ölümünden sonra derin bir pişmanlık yaşayan Candan, şöhretin aile yapısını sarstığını ve çocuklarını bu dünyanın etkilerinden koruyamadığını söyledi.

Kızının cezaevine girdikten sonra hastalığa yakalandığını söyleyen baba Hakan Candan şöyle konuştu, "Kara para aklama, dolandırıcılık gibi toplum tarafından olumsuz görülen suçlarla anılması, kızımın psikolojisini çok kötü etkiledi. Cezaevine girdikten kısa süre sonra eşiyle ayrılık yaşaması da daha da zorlaştırdı her şeyi. Cezaevi koşullarıyla ilgili herhangi olumsuz bir şey yaşamadı. Ama içerideyken eşiyle yaşadığı sıkıntılar eklenince, Nihal'in hastalığı orada başladı.'

Nihal Candan'ın babası isyan etti: Çocuklarım şöhretle sapıttı

Hakan Candan, Günaydın gazetesine özel açıklamalarda bulundu, "Bizim gibi memur bir aileden gelen çocuklarım, şöhret dünyasına girince sapıttı. Çocuklarımı doğru bir birey olarak yetiştiremediğim için bu hataları yaptılar. Ahlaki bilinçle toplumsal değer yargılarıyla çocukların kendilerini bu olumsuzluklardan uzak tutmasını sağlayabilirdik ama bunu yapamadık"

Nihal Candan'ın babası isyan etti: Çocuklarım şöhretle sapıttı

Gelinen noktada baba olarak kendisini de suçladığını söyleyen baba Hakan Candan şu ifadeleri kullandı, "Her ne olursa olsun verdiğimiz ahlaki bilinç, toplumsal değer yargılarıyla çocukların kendilerini bu olumsuzluklardan uzak tutmayı sağlayabilirdik. Ama bunu yapamadık. Kendimi eleştiriyorum. Ama acizliğimi ve çaresizliğimi de bu noktada söylemek isterim. Nihal'in olumsuz davranışları, toplumun yadırgadığı hareketleri toplumda yanlış algıların oluşmasına neden oldu. Tam da bu noktada kızımı yeterince ahlaki değerlerle donatamadığım için kendimi bir baba olarak eleştiriyorum. Keşke yapabilseydim ama yapamadım, başaramadım. Bundan sonra diğer kızlarım için daha dikkatli davranacağız.'

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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