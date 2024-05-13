Nihal Candan cezaevi günlerini anlattı: 7 vakit namaz kılıyordum

Kara para aklama ile dolandırıcılık suçlarından hapse giren ancak bazı psikolojik sorunlar yaşamaya başladığı için 37 kiloya kadar düşen Candan kardeşlerden Nihal Candan, geçtiğimiz günlerde tahliye edilmişti.

"7 VAKİT KILIYORDUM CEZAEVİNDE"

Tahliye edildikten sonra yaşadıklarını anlatmaya başlayan Nihal Candan, son olarak 'Bir Bak Burası Çok Önemli' isimli YouTube programına konuk oldu. Cezaevindeyken namaz kılmaya başladığını söyleyen Candan, "Betonlar arasında bildiğimiz tüm meditasyon uygulamalarını yaptık Bahar'la. Günlük tuttuk. Sabah namazını zaten ben kaçırmazdım. Sabah namazı benim için çok değerli. Çünkü onda bir hadis var; 'Namaz uykudan hayırlıdır' diye. O benim en sevdiği hadis. Sadece 7 vakit kılmıyordum. 7 vakte cezaevinde çıkardım. Teheccüd ile nafile namazlarıyla. 7 vakit kılıyordum cezaevinde. Biraz daha tasavvuf, Mevlana bilinci aşılamaya çalıştım kız kardeşime, onu öyle uyuttum" dedi.

DUDAK DOLGUSU VE BOTOKS YAPTIRDI

Nihal Candan'ın son halini görenler ise şaşırdı. Candan'ın hem dudak dolgusu hem de yüzüne botoks yaptırdığı görüldü.

EŞİNDEN BOŞANMAK İSTEMİYOR

Nihal Candan, daha önce yaptığı bir açıklamada da kendisini terk ettiği ve başka bir kadınla yaşamaya başladığı söylenen eşinden boşanmayacağını belirtmiş "Ondan bir kız çocuğum olsun istiyorum" demişti.