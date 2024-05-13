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Nihal Candan cezaevi günlerini anlattı: 7 vakit namaz kılıyordum

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Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla tutuklanan Nihal Candan, cezaevinde 7 vakit namaz kıldığını söyledi. Anoreksiya hastalığı nedeniyle tahliye edilen Candan, "Ben sadece sabah namazlarını kaçırmamaya çalışıyordum. Hatta namaz uykudan hayırlıdır hadisi en sevdiğim hadistir. Namazı 7 vakte çıkardım tehedccüd ve nafile namazlarla beraber kılıyordum" dedi.

Kara para aklama ile dolandırıcılık suçlarından hapse giren ancak bazı psikolojik sorunlar yaşamaya başladığı için 37 kiloya kadar düşen Candan kardeşlerden Nihal Candan, geçtiğimiz günlerde tahliye edilmişti.

Nihal Candan'dan şaşırtan açıklamalar: Sabah namazını hiç kaçırmazdım, 7 vakit kılıyordum

"7 VAKİT KILIYORDUM CEZAEVİNDE"

Tahliye edildikten sonra yaşadıklarını anlatmaya başlayan Nihal Candan, son olarak 'Bir Bak Burası Çok Önemli' isimli YouTube programına konuk oldu. Cezaevindeyken namaz kılmaya başladığını söyleyen Candan, "Betonlar arasında bildiğimiz tüm meditasyon uygulamalarını yaptık Bahar'la. Günlük tuttuk. Sabah namazını zaten ben kaçırmazdım. Sabah namazı benim için çok değerli. Çünkü onda bir hadis var; 'Namaz uykudan hayırlıdır' diye. O benim en sevdiği hadis. Sadece 7 vakit kılmıyordum. 7 vakte cezaevinde çıkardım. Teheccüd ile nafile namazlarıyla. 7 vakit kılıyordum cezaevinde. Biraz daha tasavvuf, Mevlana bilinci aşılamaya çalıştım kız kardeşime, onu öyle uyuttum" dedi.

Nihal Candan cezaevi günlerini anlattı: 7 vakit namaz kılıyordum

DUDAK DOLGUSU VE BOTOKS YAPTIRDI

Nihal Candan'ın son halini görenler ise şaşırdı. Candan'ın hem dudak dolgusu hem de yüzüne botoks yaptırdığı görüldü.

EŞİNDEN BOŞANMAK İSTEMİYOR

Nihal Candan, daha önce yaptığı bir açıklamada da kendisini terk ettiği ve başka bir kadınla yaşamaya başladığı söylenen eşinden boşanmayacağını belirtmiş "Ondan bir kız çocuğum olsun istiyorum" demişti.

Kaynak: Haberler.com / Magazin

Nihal Candan Magazin Haberler

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Yorumlar (14)

JY:

DÜNYADAKİ TÜM DİNLER İNSANLARI SÖMÜRMEK KONTROL ALTINDA TUTMAK İÇİN UYDURULMUŞ YALANLARDIR.

29
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Çağatay Çetin:

En büyük yalan sensin..

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YİĞİT TÜRKALP:

sende uydurmasın.gerçek sanma kendini.köteği yiyince o zaman anlayacan.

yanıt0
yanıt0
DEVLET BAŞA:

sen öyle olabilirsin. ama bütün suçlar şahsidir. köy kasaba ilçe şehir, senin orada olman oraları kötü yapmaz.

yanıt10
yanıt0
Kelaloğlu:

Her şerde bir hayır vardır boşuna dememişler.

22
4
yanıtYanıtla
Hek Tor:

Yeryüzünde ne altın, ne dolar, ne bitcoin, ne kumar, ne piyango, ne de elmastır yatırım yapılarak en iyi getirisi olan; bir tek yatırım vardır, o da din üzerinedir...

yanıt2
yanıt2
Goethegitme:

En azından yogayla kalmamis Allah kabul etsin,dışarda unutma inşaallah

14
0
yanıtYanıtla
Turgut Aydoğdu:

Bu habere neden güldüm ben :)

9
1
yanıtYanıtla
Hek Tor:

Sakın sadece sen olduğunu sanma ama, vallahi alınırım...

yanıt0
yanıt0
Ferit Aksoy:

cenneti garantilemiş

3
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