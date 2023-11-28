Squid Game, yayına sunulduğu andan itibaren izlenme rekorları kıran diziler arasında yer almayı başardı. Dizi elde ettiği başarı sonrasında yeni gerçek hayat yarışmasıyla da ortalığı kavurdu. Dizideki oyunları gerçek hayata uyarlayan Squid Game: The Challenge, yeni bir haberler karşımıza çıktı. Netflix, Squid Game: The Challenge nedeniyle bir davayla karşı karşıya!

Squid Game, yayına sunulduğu andan itibaren izlenme rekorları kıran diziler arasında yer almayı başardı. Dizi elde ettiği başarı sonrasında yeni gerçek hayat yarışmasıyla da ortalığı kavurdu. Dizideki oyunları gerçek hayata uyarlayan Squid Game : The Challenge, yeni bir haberler karşımıza çıktı.

Netflix, Squid Game : The Challenge nedeniyle bir davayla karşı karşıya!

Netflix'te izlenme rekorları kıran Squid Game, yayınlandığı andan itibaren büyük bir furya başlattı. Dizinin yakaladığı başarının ardından Netflix, dizideki oyunların gerçekten de oynanacağı bir yarışma üzerinde çalışmalar yaptı.

Bu çalışmanın sonucunda ise Squid Game: The Challenge adlı bir yarışma programını sundu. Yarışma, dizide de olduğu gibi 10 bölümden oluşuyor. Bununla birlikte yarışmada, dizide de yer aldığı gibi misket, yeşil ışık ve kurabiye oyunları yer alıyor. Birinci olan kişi ise 4,56 milyon para ödülünün sahibi oluyor.

Netflix, popüler dizilerini arka arkaya iptal ediyor!

Bugün ise bir Squid Game: The Challenge yarışmasıyla ilgili bazı iddialar ortaya çıktı. Daha öncesinde yarışmacıların sıfırın altındaki sıcaklıklarda yarıştığı ve çekim sırasında bazılarının yaralandığı iddia edildi. Ayrıca bu iddialara bazı kişilerin yaşadıkları zorluklar karşısında ücretlerini alamadıkları da eklendi.

Tüm bu sorunlar peş peşe gelince bazı yasal sorunlar da beraberinde geldi. Bir kişisel kaza şirketi olan Express Solicitors, adı açıklanmayan The Challenge yarışmacısını temsil ettiğini ifade etti. Bunun yanı sıra Netflix'e dava bildirimleri gönderdi.

Bunlarla birlikte bazı açıklamalar yaptı. Açıklamasında oyuncuların bu yılın ocak ayında reality şovun çekimleri sırasında uğradıkları yaralanmalar için tazminat istediklerini ifade etti. Ayrıca "Prodüksiyon şirketlerinin programlarındaki sağlık ve güvenlik standartlarının insanları zarar görme riskiyle karşı karşıya bırakmamasını sağlaması gerekiyor." dedi. Öte yandan "Bir müvekkil, birinin bayıldığını, ardından insanlar sağlık görevlilerine bağırdığını gördüğünü anlatıyor. Birisinin hipotermiden şikayet ettiği vakamız var. " sözlerini de ekledi.

Peki, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!