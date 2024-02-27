Nazan Öncel'den Dinleyicisine Müjdeli Haber: Bize Durmak Yok, Devam!

Geçen hafta Alan Kadıköy konserinden sonra hiç ara vermeden konserlerine aralıksız devam eden sanatçının bu seferki sanat durağı Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi olacak.

Biletlerin ilk günden tükendiği konser için bilet bulamadığına üzülen dinleyicisine sanatçıdan müjdeli haber geldi:

"Hiç üzülmesinler, kendilerini konserde bilsinler yeter" dedi. Hız kesmeden sevenlerinin karşısına çıkan sanatçı 28 Şubat akşamı yeni şarkılarını seslendireceğini ayrıca duyurdu ve; "Bize durmak yok, devam" dedi.