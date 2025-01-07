Üye Girişi
Haberler
En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı 14 bin 469 liraya yükseltildi

En düşük emekli maaşına zam! Rakamı Bakan Işıkhan duyurdu
AK Partili Abdullah Güler'den 'Genel af' iddialarına net yanıt

DEM'in ziyaretiyle gündeme geldi! AK Parti'den "genel af" açıklaması
Mehmet Sevigen Bahçeli-DEM görüşmelerini değerlendiriyor

Mehmet Sevigen Bahçeli-DEM görüşmelerini değerlendiriyor
İmralı heyetinden DEVA Partisi'ne ziyaret! Babacan'ın Erdoğan'a bir çağrısı var

Heyetin son durağı DEVA oldu! Babacan'ın Erdoğan'a bir çağrısı var

Müstehcen sahnelerdeki süt vurgusunu Nicole Kidman açıkladı

Müstehcen sahnelerdeki süt vurgusunu Nicole Kidman açıkladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nicole Kidman ve Harris Dickinson'ın başrollerini paylaştığı Babygirl filmi, müstehcen sahneleriyle gündeme oturdu. Cinsel içerikli sahnelerde süt vurgusu yapılmasına Nicole Kidman açıklık getirdi.

Nicole Kidman ve Harris Dickinson'ın başrollerinde yer aldığı Babygirl filmi, cesur sahneleriyle sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor.

Filmde Nicole Kidman'ın canlandırdığı Romy karakteri'nin dudağından Harris Dickinson'ın canlandırdığı Samuel'in süt içtiği anlar izleyenlerin dikkatini çekti.

Kidman, filmin pek çok sahnesinde kullanılan sütün anlamını "Güç ve ilişki dinamiklerini temsil etmesi" olarak açıkladı. Kidman, Hits Radio'ya verdiği bir röportajda, "Süt, kurabiye ve tüm bu duyusal şeyler güç mücadelesinde kullanılıyor" dedi.

Müstehcen sahnelerdeki süt vurgusunu Nicole Kidman açıkladı

Ünlü oyuncu, o sahneyi çekerken yaklaşık 16 bardak süt içmek zorunda kaldığını da sözlerine ekledi.

BABYGİRL FİLMİNİN KONUSU

Film, Kidman'ın canlandırdığı Romy adlı karakterin hikayesi etrafında dönüyor. Romy, başarılı bir teknoloji şirketinin CEO'su olan işkolik bir kadındır ve yaklaşık 20 yıldır evli olduğu tiyatro yönetmeni Jacob (Banderas) ile sıradanlaşmış bir evlilik hayatı sürmektedir. Çiftin arasındaki cinsellik ise zamanla tekdüze bir hale gelmiştir. Romy, gizli fantezilerini gerçekleştirebilmek için şirketteki genç stajyer Samuel (Dickinson) ile yasak bir ilişki yaşamaya başlar.

Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
img

Görüntü uzmanların her gün uyarı üstüne uyarı yaptığı ilimizden
img

Fatih Terim'e rakip oluyor
img

AK Partili isim tarih verdi! Sosyal medyaya yaş sınırı geliyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mesrur Barzani'yi kabul etti

Kritik isim Beştepe'de
Acil serviste kadın hastaların uygunsuz fotoğraflarını çeken personel açığa alındı

Devlet hastanesi acil servisinde mide bulandıran olay
43 bin TL'lik lambası kırık gelen Cem Yılmaz markayı ifşa etti!

Lambası kırık gelen Cem Yılmaz markayı ifşa etti
Ülkeyi karıştıran cinsel içerik videosu! Polis memuru görevden alındı

Ülkeyi karıştıran cinsel içerik videosu! Polis memuru görevden alındı
Altan Tan'dan Hatimoğulları'nın 'Gazze' tehdidine sert tepki: Allah Kürtlere acısın

Kürt siyasetinin ağır topundan "Gazze" tehdidine çok sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 Ocak'ta vatandaşın hayatına dokunacak müjdeler verecek

Gözler bu tarihe çevrildi! Erdoğan, önemli müjdeler verecek

Son Dakika Haberleri

CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 7 Ocak günün maçları nereden izlenir? 8 Ocak 2025 Günlük Burç Yorumları! Kova, İkizler, Yengeç, Oğlak burcu yorumu! 8 Ocak AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Bir Gece Masalı neden yok, Bir Gece Masalı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak 7 Ocak Salı? Kerimcan Durmaz neden gözaltına alındı, suçu ne 2025? Mehmed: Fetihler Sultanı CANLI izle! Mehmed: Fetihler Sultanı 30. Bölüm TRT1 HD izle! Kasımpaşa Fenerbahçe maçı iptal mi, oynanmayacak mı? Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'ndan çekildi mi? Fenerbahçe U19'la mı çıkacak (Ziraat Türkiye Kupası)? Ermenistan Azerbaycan'a neden saldırdı? ATV CANLI YAYIN İZLE || 7 OCAK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.