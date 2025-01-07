Müstehcen sahnelerdeki süt vurgusunu Nicole Kidman açıkladı

Nicole Kidman ve Harris Dickinson'ın başrollerinde yer aldığı Babygirl filmi, cesur sahneleriyle sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor.

Filmde Nicole Kidman'ın canlandırdığı Romy karakteri'nin dudağından Harris Dickinson'ın canlandırdığı Samuel'in süt içtiği anlar izleyenlerin dikkatini çekti.

Kidman, filmin pek çok sahnesinde kullanılan sütün anlamını "Güç ve ilişki dinamiklerini temsil etmesi" olarak açıkladı. Kidman, Hits Radio'ya verdiği bir röportajda, "Süt, kurabiye ve tüm bu duyusal şeyler güç mücadelesinde kullanılıyor" dedi.

Ünlü oyuncu, o sahneyi çekerken yaklaşık 16 bardak süt içmek zorunda kaldığını da sözlerine ekledi.

BABYGİRL FİLMİNİN KONUSU

Film, Kidman'ın canlandırdığı Romy adlı karakterin hikayesi etrafında dönüyor. Romy, başarılı bir teknoloji şirketinin CEO'su olan işkolik bir kadındır ve yaklaşık 20 yıldır evli olduğu tiyatro yönetmeni Jacob (Banderas) ile sıradanlaşmış bir evlilik hayatı sürmektedir. Çiftin arasındaki cinsellik ise zamanla tekdüze bir hale gelmiştir. Romy, gizli fantezilerini gerçekleştirebilmek için şirketteki genç stajyer Samuel (Dickinson) ile yasak bir ilişki yaşamaya başlar.